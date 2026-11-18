El dolor que se siente frente a la burla, el miedo que se percibe ante el ataque constante, la frustración que inunda el corazón cuando quienes deben cuidar o garantizar la integridad miran para un costado: todo eso marca un surco en el interior de la persona. El bullying, en ese sentido, es un flagelo que merece acciones contundentes, especialmente para llevar paz donde hay discordia y protección a las víctimas, que quedan con huellas a lo largo de la vida.

Ese escenario de angustia es el que atraviesa la familia de una adolescente de 17 años que asiste a la Escuela Técnica Nº 21 “María Auxiliadora” de Justo Daract. En diálogo con El Diario de la República, su mamá, Carina Orozco, relató una sucesión de episodios de hostigamiento que vienen acumulándose desde hace tiempo sin intervenciones efectivas por parte de las autoridades educativas.

Un episodio grave y la falta de aviso

De acuerdo con el testimonio, el hecho más reciente y alarmante ocurrió el 19 de octubre, cuando compañeros le colocaron una bolsa en la cabeza a la adolescente. Orozco señaló que la escuela no activó el protocolo correspondiente (GUIARSE) ni se comunicó con ella ni con el padre para informar lo sucedido.

La familia tomó conocimiento de manera indirecta: mientras Carina trabajaba, la madre de un alumno de otro curso la contactó y le advirtió que en el curso de una de sus hijas le habían puesto una bolsa en la cabeza a una compañera. Al regresar a su casa, la madre consultó a sus hijas y la mayor rompió en llanto al admitir que había sido ella, explicando que no había contado nada antes por miedo y por amenazas de otros alumnos.

Ese mismo día, la familia se comunicó con el preceptor para pedir explicaciones. Según indicó Orozco, el preceptor le respondió que había sido “un chiste” de un compañero. La madre cuestionó esa minimización: “¿Cómo un chiste? ¿Me está jodiendo?”.

También apuntó que cuando ocurrió el episodio, no se encontraban en el establecimiento el director ni el regente —cuya hermana estaba a cargo de la clase—, y que el preceptor se enteró a través del personal de maestranza.

Presentación policial, un video y antecedentes

El jueves posterior al episodio, Carina y su esposo acudieron a la escuela para dejar asentada la situación en un acta. Allí, sostuvo la entrevistada, se generó un fuerte cruce con las autoridades presentes, quienes les reprocharon una supuesta falta de confianza en la institución y aludieron a comentarios en redes sociales.

“No confío, porque usted me la va a mandar en un cajón de madera, y después si tienen ganas me avisan”, le respondió indignada Orozco.

La mujer afirmó además que realizó una presentación en la Comisaría de Justo Daract —cuya copia llevó a la escuela— y que compañeros habían filmado y compartido el episodio en un grupo, registro que luego las autoridades hicieron borrar a los estudiantes.

Asimismo, enumeró antecedentes previos que la familia ya había advertido sin ver soluciones: hacia fines del año pasado, la sustracción de la carpeta completa de la joven; amenazas de cortarle el cabello; daños con tijera en una bombacha de campo que llevaba de repuesto para las actividades vinculadas con animales y tareas rurales durante las extensas jornadas escolares; y la rotura de elementos de su cartuchera, incluida una calculadora científica.

Nuevos incidentes y reclamo de resguardo

Carina Orozco agregó que el lunes siguiente a la charla por el episodio de la bolsa, a su hija le sustrajeron el buzo. Tras acudir a la Comisaría, realizar el acta y reclamar en la escuela, el padre permaneció en el lugar hasta que la prenda apareció sucia, señalando que la familia de otro alumno adujo que el buzo había quedado en una mochila donde el joven trasladaba un perro pequeño, situación que también motivó cuestionamientos sobre los controles dentro del edificio y la respuesta ante presuntas amenazas previas hacia una docente y hacia la adolescente.

Según la madre, tras la intervención de la prensa, la dirección le entregó una nota indicando que se activaron las actuaciones correspondientes, y le informaron que para hablar con preceptores o directivos deben “solicitar audiencia”.

También denunció que el padre fue fotografiado cuando llevó comida a la joven, como acostumbra hacerlo, y que se les sugirió que la adolescente dejara de asistir a clases sin que se le computaran faltas.

“Yo no hice quedar mal a la institución. Yo hice lo que tenía que hacer como madre de la víctima. Si ellos me la quieren excluir a la nena, que es la víctima, y dejar los agresores ahí en la escuela...”, expresó Orozco al resumir el reclamo de su familia para que se garantice la protección y el cuidado de su hija.