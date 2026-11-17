Lo que el Gobierno provincial muestra como su carta de “innovación financiera” en la creación de su billetera virtual “Sanluiseña” podría ser en realidad un “verdadero boomerang” para el comerciante, según advirtió una consultora económica que analizó en profundida la puesta oficial.

Creada por el decreto 14359/2026, la idea oficialista es presentada como un gran logro, aunque en los hechos lo único que hace es eximir de Ingresos Brutos a las operaciones que se hacen con su plataforma. “Pero la letra chica tiene algunas trampas”, señaló la consultora contable Domo Group.

El beneficio fiscal que destaca “Sanluiseña” está atado a un circuito cerrado. “Te perdonan el impuesto únicamente si la plata queda encerrada dentro de su billetera”, agregó el grupo de contadores y sostuvo que otra de las contraindicaciones es que en el “momento en que el comerciante necesite sacar los fondos hacia una cuenta externa para pagarle a un proveedor de afuera o mover su capital con libertad”, el beneficio se anulará de inmediato.

“Lejos de ser una herramienta moderna de pagos, la interoperabilidad brilla por su ausencia y nos encontramos ante un típico cepo digital o corralito regional”, sostuvieron en Domo Group.

Eso hará que cualquier negocio o PyME que necesite reponer mercadería y operar sin ataduras geográficas se encuentre con un obstáculo, más que con un incentivo. Además, la consultora calificó como “un laberinto normativo” el modo de trabajo de la billetera virtual que busca “retener y controlar el flujo de dinero a la fuerza”.

“Es un supuesto beneficio que de libre no tiene nada”, concluyeron en Domo Group.