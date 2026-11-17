Juan Oscar Pérez circulaba en moto junto a un amigo cuando pasó frente a un Chevrolet Corsa blanco estacionado sobre la calle 46, en el barrio Monseñor Tibiletti. En el auto estaban Mario Facundo Funes y su pareja. Según la reconstrucción de la Fiscalía, minutos antes ambos habían discutido y Funes había agredido a la mujer.



Al pasar, los motociclistas habrían recibido insultos y provocaciones. Como la calle no tenía salida, Pérez regresó sobre sus pasos. Entonces, de acuerdo con la acusación, Funes bajó del auto y pateó la motocicleta. El vehículo perdió estabilidad y chocó contra un cesto de basura. Pérez y su acompañante cayeron sobre el asfalto.

El amigo de la víctima logró levantarse y escapar corriendo. Pérez quedó en el suelo y, según la Fiscalía, Funes lo sujetó y comenzó a golpearlo. Alarcón, quien inicialmente habría intentado intervenir para que cesara la agresión contra la mujer, se habría sumado al ataque.

Los dos hombres le habrían dado puñetazos y patadas en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo mientras permanecía tendido y sin posibilidades de defenderse. Los gritos alertaron a los vecinos, que salieron de sus casas e intentaron detenerlos. Algunos les advirtieron que podían matar a Pérez y pidieron que llamaran a la Policía.

La Fiscalía sostuvo que, cuando la víctima ya convulsionaba en el suelo, uno de los agresores volvió para darle una patada en el pecho. Después, Funes habría tomado las zapatillas de Pérez y se habría marchado en el auto junto a su pareja. Alarcón se retiró corriendo hacia su domicilio, según la reconstrucción presentada en la audiencia.

Personal de la Comisaría Segunda llegó tras recibir un aviso por disturbios y encontró a Pérez tendido sobre el asfalto, con lesiones en el rostro y sangre en la boca. Una ambulancia lo asistió, pero los profesionales constataron su muerte minutos después.

El informe preliminar del médico forense estableció que falleció por un traumatismo severo de cráneo producido por golpes. Durante la audiencia también se mencionaron fracturas en los huesos nasales, lesiones en el rostro, sangrado por ambos oídos y una lesión en el cuello que habría comprometido su respiración.

Alarcón fue detenido el domingo por la tarde, después de que su padre se presentara ante la Policía y relatara que su hijo le había contado que participó en una pelea en la que golpeó gravemente a una persona. Funes fue localizado durante la madrugada del lunes en una vivienda del barrio Eva Perón.

La fiscal Linda Maluf y la fiscal adjunta Roxana Alcaraz imputaron a ambos por homicidio agravado por alevosía, como coautores materiales. La Fiscalía pidió 120 días de prisión preventiva, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La querella adhirió en términos generales al planteo y pidió medidas de protección para la familia de Pérez, aunque luego retiró la solicitud de restricción de acercamiento.

Las defensoras oficiales Agustina Tobares y Nadia Agúndez solicitaron la prórroga constitucional de ocho días para analizar las pruebas y preparar sus planteos. La jueza Agustina Dopazo Samper hizo lugar al pedido y dispuso que los imputados continúen detenidos en las dependencias policiales donde están alojados.

La audiencia se reanudará cuando venza el plazo o antes, si las defensas lo solicitan. Entonces la jueza resolverá sobre la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva.