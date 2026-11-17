Servicio a la comunidad. Zalazar es un bombero de ley, con enorme vocación. Ahora necesita de la ayuda de todos. Foto: gentileza.

Con 11 años de servicio en el cuartel y una profunda vocación volcada históricamente en ayudar a los vecinos —como demostró durante la inundación que afectó a la localidad—, César Ariel Zalazar (52) atraviesa una pausa obligada en su rutina tras sufrir un accidente el pasado 10 de octubre, cuando cayó de un camión de bomberos.

Como consecuencia del impacto, el bombero voluntario sufrió la fractura del talón (calcáneo) y requiere una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis. Aunque cuenta con una cobertura parcial por parte de DOSEP, el porcentaje restante debe afrontarlo de manera particular, por lo que decidió apelar a la solidaridad de la comunidad para reunir los fondos necesarios.

En diálogo con El Diario de la República, Zalazar expresó su agradecimiento por las muestras de cariño y destacó que transita este momento con tranquilidad, aunque reconoció lo que más le pesa en este tiempo: “Es lo que más se extraña, pero bueno, hay que comprender”, expresó al referirse a la imposibilidad temporal de estar junto a sus compañeros en el cuartel.

Todo lo que tenés que saber sobre la rifa. Foto: gentileza.

Para colaborar con su tratamiento y la adquisición de la prótesis, se encuentra abierta una campaña solidaria que incluye la venta de una rifa y aportes voluntarios a través de Mercado Pago.

Quienes deseen interiorizarse sobre el bono solidario o brindar asistencia económica pueden realizar transferencias al alias Ariel.zalazar12 o comunicarse directamente con él al teléfono celular 2665-274576.