La reciente puesta en marcha de JOY Airline (razón social Buenos Aires International Airlines S.A.) generó un escenario dividido en el mapa aerocomercial argentino. La compañía, que inició sus vuelos comerciales regulares conectando San Salvador de Jujuy con Aeroparque y Córdoba, incluyó a San Luis, Villa de Merlo y Villa Mercedes dentro de su plan de expansión en el interior del país. Sin embargo, lejos de despertar entusiasmo, el proyecto es mirado de reojo debido a los cuestionamientos sindicales hacia su conducción, las críticas al marco regulatorio oficial y un debut marcado por marchas y contramarchas tarifarias.

El desembarco de la firma se enmarca directamente en la política de desregulación aerocomercial y “Cielos Abiertos”, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Con una inversión inicial declarada superior a los 20 millones de dólares de capitales mayoritariamente argentinos, la empresa busca captar tanto al segmento corporativo como al turístico operando con aeronaves regionales Bombardier CRJ-200 de 50 plazas, un formato pensado para sostener frecuencias sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

En esa hoja de ruta —que aún no tiene fechas ni programación confirmada para territorio puntano— también figuran destinos como Mendoza, Neuquén e Iguazú, además de rutas mineras, petroleras y futuras conexiones a Bolivia y Paraguay.

El fantasma de Southern Winds y el rechazo gremial

Más allá de la promesa de mayor conectividad federal, el principal foco de conflicto radica en quién lidera el proyecto: Juan José Maggio, actual CEO de Joy Airline y expresidente de la desaparecida Southern Winds.

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el gremio conducido por Edgardo Llano salió al cruce de la habilitación oficial de la empresa con un duro comunicado bajo la premisa de que “esta historia no prescribe”.

El sindicato recordó que la quiebra y el cierre de Southern Winds en 2005 dejaron a 400 familias en la calle, y trajo nuevamente a escena el resonante escándalo de las "narcovalijas" enviadas a Madrid —causa en la que el propio gremio aclaró que Maggio fue sobreseído, pero que marcó el ocaso de la compañía—.

Para APA, el regreso del empresario a la actividad comercial es consecuencia directa de una apertura “sin ningún tipo de control” por parte de la administración nacional. En uno de los tramos más severos de su pronunciamiento, la organización sindical advirtió que el proyecto “reúne todos los condimentos de una nueva estafa”, cuestionando la solvencia económica del operador y el rol de las autoridades que facilitaron su ingreso al mercado.

Un despegue demorado y tarifas cuestionadas

A las dudas sobre los antecedentes empresariales se suman los tropiezos operativos previos a su estreno. Originalmente, la aerolínea había proyectado iniciar sus vuelos entre abril y mayo, fecha que luego trasladó al 30 de septiembre. Sin embargo, días antes de ese debut, Joy Airline debió suspender abruptamente la venta de pasajes en su sitio web y postergar el inicio de operaciones hasta noviembre.

En aquel momento, la propia compañía reconoció la necesidad de realizar adecuaciones técnicas y reestructurar su esquema comercial tras recibir fuertes críticas de usuarios y referentes del sector por los elevados precios iniciales de sus boletos.

A pesar de haberse definido en sus inicios con un perfil cercano al low cost, en su lanzamiento efectivo la empresa optó por presentarse como un servicio enfocado en la flexibilidad y comodidad, con tarifas de estreno que parten desde los $411.551 finales por tramo para la ruta Jujuy–Aeroparque y desde los $279.401 para conectar Jujuy con Córdoba.

De este modo, mientras en San Luis la posibilidad de sumar nuevas conexiones aéreas en tres de sus principales puntos estratégicos aparece en los papeles como una oportunidad para el desarrollo turístico y productivo, la combinación de tarifas altas, un historial empresario controvertido y la falta de certezas sobre los plazos concretos mantiene la expectativa bajo estricta cautela.

Con información de IProfesional, Reportur, Sonido Gremial.