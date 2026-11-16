San Luis en alerta naranja por lluvias fuertes y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas de variada intensidad que afectarán a gran parte del centro y norte del país. San Luis es una de las provincias abarcadas por el alerta.

Aunque la provincia donde habrá más probabilidad será Córdoba, donde se pronostican tormentas localmente severas, intensa actividad eléctrica y precipitación de granizo de diferentes tamaños. Para esta zona se estiman acumulados hídricos muy elevados que oscilarán entre los 80 y 120 milímetros durante el período de vigencia del aviso.

Dentro del mismo nivel de peligro se ubican también amplios sectores de Mendoza, San Luis, La Rioja y Catamarca. En estas jurisdicciones se aguardan fenómenos de similar violencia, aunque con volúmenes de precipitación proyectados entre los 40 y 80 milímetros. El rango horario es amplio: desde las 11 hasta las 20, según los pronósticos.

En paralelo a los núcleos de tormentas severas, el organismo mantiene bajo alerta de nivel amarillo a otras jurisdicciones: La región centro y región pampeana que abarca franjas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero afrontarán tormentas aisladas —algunas puntualmente fuertes— que dejarán abundante agua en lapsos breves, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En sectores de San Juan y Tucumán, sumados a las áreas que quedaron al margen del nivel naranja en Mendoza, San Luis, La Rioja y Catamarca, experimentarán chubascos repentinos acompañados por descargas eléctricas y ráfagas regulares.