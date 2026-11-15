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Presupuesto 2027

¿Dónde está el dinero del pueblo de Quines?

Los concejales del justicialismo volvieron a criticar el manejo de los fondos municipales y en esta ocasión, rechazaron el proyecto del Presupuesto 2027. “Quines necesita obras, respuestas y una administración responsable de sus recursos

Por redacción
| Hace 11 horas

Las cuentas y movimientos los dineros municipales siguen siendo motivo de polémica en la comuna de Quines. A la batería de cuestionamientos que le hacen a la administración de la intendenta Antonela Macías, ahora los concejales del justicialismo rechazaron el Presupuesto 2027 por la falta de precisión del destino de los recursos y de planificación de obras.

 

 

“¿Dónde está la plata del pueblo?”, expresaron en tono muy crítico los concejales Adela Nasif, Sergio “Peteco” Álvarez y Claudio Ortiz Alaniz en un comunicado que dieron a conocer en el que informaron su desaprobación al proyecto del Presupuesto 2027 que presentó Macías y su equipo de colaboradores.

 

 

“El Ejecutivo Municipal presentó para el año 2027 un presupuesto de $4.616.604.682,61, frente a los $3.352.642.180,13 correspondientes al ejercicio 2026. Esto representa un incremento nominal de aproximadamente 38%, es decir, más de $1.263 millones adicionales.

 

 

Frente a semejante incremento presupuestario, nos preguntamos: ¿cuáles son las obras públicas previstas para 2027? ¿Qué inversiones concretas llegarán a los barrios? ¿Y qué pasó con las obras que fueron presupuestadas para 2026 y que todavía esperan respuestas?”.

 

 

El bloque, que preside Sergio Álvarez, fundamentó la decisión que tomaron ante “la falta de precisiones sobre el destino de esos recursos y a la ausencia de una planificación de obras públicas concretas para nuestro pueblo.

 

 

Aun se siguen postergando los derechos de tantos trabajadores municipales que hace años esperan un reconocimiento”.

 

 

Luego, en un fuerte tono crítico, sostienen que “Quines necesita obras, respuestas y una administración responsable de sus recursos. ¿Dónde está la plata de los vecinos? ¿Cómo se explica un presupuesto que supera los $4.600 millones mientras nuestro pueblo continúa esperando soluciones?

 

Y estos concejales aún se preguntan ¿dónde está la plata del pueblo?

 

 

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