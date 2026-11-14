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Pagos bajo lupa

¿Hissa repite las mañas de Bazla con una factura municipal bajo sospecha?

Una factura de más de $800 mil a nombre de una monotributista cuya función nadie identifica puso bajo la lupa al municipio.

Por redacción
| Hace 15 horas

Bazla dejó el cargo, pero su método parece seguir circulando por los pasillos del poder. Como esos manuales que nadie admite haber leído, aunque después todos repitan las instrucciones.

 

 

El exsecretario de Ética Pública de Claudio Poggi se fue en medio de un escándalo y con una causa judicial abierta. La salida fue presentada como una bandera de transparencia; con el tiempo, quedó más parecida a una cortina que a una limpieza. Bazla conservó sus vínculos con el oficialismo y varios de sus antiguos colaboradores encontraron lugar en otras áreas del Estado. Algunos, cuentan en Villa Mercedes, hasta tienen asistencia perfecta en los actos oficiales.

 

 

La marca registrada de aquella gestión fueron las preguntas sin respuesta: los narcotest a funcionarios, las designaciones con sueldos altos y funciones difíciles de encontrar, las denuncias que no avanzaron. Una colección de episodios que prometía controles y terminó dejando más dudas que explicaciones.

 

 

Ahora, las miradas apuntan a la Municipalidad de San Luis. Desde hace meses —y, según quienes siguen el trámite, desde hace al menos dos años— ingresaría una factura a nombre de una o un monotributista cuya tarea nadie parece poder precisar. El pago superaría los 800 mil pesos y, siempre de acuerdo con esas versiones, recorrería el circuito administrativo a velocidad de trámite urgente.

 

 

No hace falta montar una comisión investigadora para empezar: alcanza con mostrar quién factura, qué servicio presta, qué área lo requiere y quién certifica el trabajo. Cuatro preguntas sencillas. Aunque, en ciertos despachos, hasta lo sencillo puede demorar bastante.

 

 

¿Será una coincidencia administrativa o la intendencia de Gastón Hissa está aprendiendo las mañas de la escuela Bazla? La respuesta debería estar en los papeles. Y si los papeles están en orden, mostrarlos sería la forma más rápida de despejar la sospecha.

 

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