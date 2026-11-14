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Lafinur

Dos hombres resultaron heridos al volcar una camioneta en la ruta nacional 20

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, a la altura del kilómetro 224, entre los accesos a Los Cajones y Las Palomas. Los heridos fueron trasladados al hospital de Santa Rosa del Conlara.

Por redacción
| Hace 3 horas

Una camioneta Toyota Hilux despistó y volcó este sábado alrededor de las 8 en la ruta nacional 20. Dos de sus ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancia al hospital de Santa Rosa del Conlara.

 

 

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 224, en el tramo comprendido entre los caminos de ingreso a Los Cajones y Las Palomas. Según informó la Subcomisaría 8° de Lafinur, el vehículo circulaba de este a oeste cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el control. La camioneta terminó al costado de la calzada.

 

 

En la Hilux viajaban cuatro hombres, todos integrantes de una empresa de telecomunicaciones de San Juan. El conductor, de 31 años, y un acompañante de 24 sufrieron lesiones. Los otros dos ocupantes, de 30 y 32 años, no resultaron heridos.

 

 

El conductor fue sometido a un alcotest, que dio resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias policiales, que realizaron las tareas de señalización y las actuaciones correspondientes.

 

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