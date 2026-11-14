Valentina Aguado, los valores de una chica a la que el cielo le queda más cerca

Familia, trabajo, deporte, amigos, San Luis y más deporte, más familia y más trabajo y más San Luis. La vida de Valentina Aguado se mueve cómodamente en esos atractivos, suficientes para que la joven de 25 años recorra las calles de la ciudad con una sonrisa que rara vez se borra, aún cuando tiene que esforzarse para llegar a la cima que le propone la palestra.

La escalada es desde los 8 años -cuando la empezó a practicar por recomendación de su pediatra, que la vio hiperactiva en una consulta-, uno de los caminos que Valentina eligió para transitar su vida en sentido ascendente. El otro es el estudio, en la escuela Santa Catalina primero y en la Universidad Juan Agustín Maza después, donde en 2024 se recibió de ingeniera agrimensora.

La tercera pata fundamental en la vida de la deportista es su familia, que todavía menciona compuesta por sus cuatro hermanos, su mamá y su papá, Guillermo, fallecido prematuramente en 2024 y muy recordado por su amplio grupo de amigos y conocidos. “Todavía no encuentro a nadie que haya dicho una sola palabra desfavorable de él”.

Efectivamente, Guillermo fue un hombre que inculcó sus valores no solo en su familia, sino también en cualquiera que lo tratara. Describirlo es también describir a Valentina: amables, educados, respetuosos, esforzados, atildados, familieros, trabajadores y dueños de una serie de cualidades que conforman los espíritus nobles. "Lo recuerdo día a día como la hermosa persona que fue, con todos los valores que nos dejó inculcados", cuenta la escaladora.

“La tranquilidad de San Luis, los amigos, la familia y esos encuentros sencillos que a veces quedan relegados por el alto rendimiento son cosas que extraño cuando estoy lejos”.

El sueño de Valentina fue compartir parte de la profesión de agrimensora con Guillermo, que a la vez era hijo de otro agrimensor, y aunque la muerte no le dio esa posibilidad, Valentina prefiere recordar la tesis que hicieron juntos y algunos trabajos de campo que realizaron en la Codillera de los Andes, a los que “guardaré en el corazón para toda la vida”.

Ahora, la escaladora comparte profesión con su hermano, con quien tomó la responsabilidad de continuar con el estudio que armó Guillermo. Cada vez que Valentina entra a ese lugar, otra vez, el espíritu de su padre empieza a latir en su memoria. Usa la oficina que fue de su padre, se sienta en la silla que fue de su padre y usa el escritorio que fue de su padre. Aunque trabajar con su hermano es igualmente gratificante.

Antes de llegar al presente doble de trabajo y deporte, la joven tuvo que pasar momentos sacrificados en su época de estudiante. “No fue fácil hacer las dos cosas, pero es lo que me propuse. Cuando terminé la secundaria y me decidí a seguir con la escalada mis padres me propusieron que me tomara un año sabático en el estudio, para concentrarme en el deporte, pero les dije que no. Con lo autoexigente que soy, no iba a poder hacer una sola cosa”, recordó la joven, quien en más de una ocasión se encontró estudiando en los aviones, entre competencia y competencia.

La infancia de María Valentina transcurrió en una casa del centro desde la que salía con su familia a cualquier punto de la provincia a tomar mates o hacer deportes, con Potrero de los Funes como referencia. De allí que le quedó un indisimulable cariño por San Luis que se materializa en que pasa el mayor tiempo que puede en la provincia y que, como este año, no se irá de vacaciones para pasar más tiempo aquí.

“La tranquilidad de la ciudad –enumeró-, los amigos, la familia y esos encuentros sencillos que a veces quedan relegados por el alto rendimiento son cosas que extraño mucho cuando estoy lejos”. La elección toma otra dimensión si se tiene en cuenta que la deportista conoció gran parte del mundo en sus competiciones y que si tuviera que elegir una comunidad que la deslumbró, se queda con Japón.

Antes de descubrir la escalada, Valentina pasó por varios deportes pero ninguno consiguió atraparla hasta que se calzó las zapatillas, los guantes, se subió a una pared y comprobó que el cielo estaba más cerca. Dice que se quedó allí porque era un deporte que tenía una comunidad muy amena que no discrimina por sexo, edad, altura ni composición física y porque –animal de podio al fin- empezó a competir a los 9 años, apenas uno después de comenzar con la práctica.

Aguado está concentrada en el ciclo olímpico que seguramente la llevará a Los Ángeles 2028. Después, será el momento en que la joven otra vez se ponga a pensar qué hará de su vida, siempre con la motivación y las ganas como primer escalón de una pared que no tiene techo.

Lo que es seguro es que pase lo que pase, la familia, el trabajo, el deporte y San Luis estarán siempre al alcance de sus manos campeonas.