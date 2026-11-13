Tres localidades llegaron a 40 grados pero el fin de semana el calor afloja

En La Botija, Zanjitas y Beazley los termómetros llegaron el jueves 11 de noviembre a los 40 grados en el que fue hasta ahora el día más caluroso del segundo semestre. A partir del viernes 12, según indicó la Red de Estaciones Meteorológicas, las temperaturas empezarán a bajar levemente.

Por supuesto que esas localidades no fueron un fenómeno aislado. Desaguadero, La Tranca, Los Coros, Unión, Bajada Nueva y Lafinur llegaron a los 39 grados y son la referencia máxima de una jornada muy calurosa en toda la provincia.

El miércoles, en el inicio de las altas temperaturas, en La Botija hicieron 39 grados de máxima y en Beazley, Desaguadero y Lafinur, 37.

A partir del viernes 13 comienza un periodo de inestabilidad que se alternará con mejoramientos temporarios en las condiciones del tiempo. Pese a que será un día de altas temperaturas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad. La probabilidad de importantes acumulados se mantendrá hasta el día martes 17.

Según indicaron en la REM, el cielo iniciará mayormente despejado y desde media mañana la nubosidad irá en aumento, lo que dejará lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y principalmente durante la tarde y por la noche.



Para el sábado 14 se anuncia la baja abrupta de las temperaturas máximas –que llegarán a los 29 grados- y cielos nublados con chances de lluvia por la mañana. El domingo 15 las condficiones serán similares