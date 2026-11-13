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Tres localidades llegaron a 40 grados pero el fin de semana el calor afloja

Fue la primera vez en el segundo semestre que se alcanzan esos registros. El mapa provincial estuvo rojo en su totalidad. Se anuncian lluvias fuertes desde el viernes a la noche y durante todo el fin de semana. 

Por redacción
| Hace 4 horas

En La Botija, Zanjitas y Beazley los termómetros llegaron el jueves 11 de noviembre a los 40 grados en el que fue hasta ahora el día más caluroso del segundo semestre. A partir del viernes 12, según indicó la Red de Estaciones Meteorológicas, las temperaturas empezarán a bajar levemente.

 

 

Por supuesto que esas localidades no fueron un fenómeno aislado. Desaguadero, La Tranca, Los Coros, Unión, Bajada Nueva y Lafinur llegaron a los 39 grados y son la referencia máxima de una jornada muy calurosa en toda la provincia.

 

 

El miércoles, en el inicio de las altas temperaturas, en La Botija hicieron 39 grados de máxima y en Beazley, Desaguadero y Lafinur, 37.

 

 

A partir del viernes 13 comienza un periodo de inestabilidad que se alternará con mejoramientos temporarios en las condiciones del tiempo. Pese a que será un día de altas temperaturas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad. La probabilidad de importantes acumulados se mantendrá hasta el día martes 17.

 

 

Según indicaron en la REM, el cielo iniciará mayormente despejado y desde media mañana la nubosidad irá en aumento, lo que dejará lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y principalmente durante la tarde y por la noche.
 

 

 

Para el sábado 14 se anuncia la baja abrupta de las temperaturas máximas –que llegarán a los 29 grados- y cielos nublados con chances de lluvia por la mañana. El domingo 15 las condficiones serán similares

 

 

 

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