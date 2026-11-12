Barba y todo San Luis, cerca de la Virgen que nunca se deja ver

Hay imágenes que no se ven nunca. La Virgen de Luján, en su camarín, tan expuesta, tan cerca, tan a la altura de la mirada, es una de ellas. Por eso el video que publicó el jueves a la mañana el Obispado de San Luis conmueve tanto: monseñor Gabriel Barba está ahí, junto a ella, en la intimidad de su casa, antes de que vuelva a subir a lo alto donde está siempre.

"La Virgen de Luján acaba de recibir al Papa León. El Papa León acaba de ponerse a sus pies dando gracias por todo", dice el obispo, con la voz quebrada por la emoción. Y con la diócesis de San Luis presente en ese instante, invita a rezar juntos un Ave María, a dar gracias a la Virgen porque recibió al Papa, a pedirle que lo proteja de todo mal, que lo proteja en este viaje y que lo guarde.

Es que lo que pasó en Luján fue histórico. La imagen original, una pequeña talla de apenas 38 centímetros realizada en terracota, fue retirada de su camarín dentro de la Basílica y trasladada al altar principal para presidir junto a León XIV la misa multitudinaria del miércoles 11 de noviembre. Su traslado fuera del camarín constituye un acontecimiento excepcional, con un antecedente como la visita de san Juan Pablo II en 1982, cuando la imagen también fue trasladada para una celebración especial.

La devoción tiene casi cuatro siglos. Su origen se remonta a 1630, cuando una carreta que transportaba dos imágenes se detuvo en la zona de Zelaya y los bueyes no pudieron seguir avanzando con el cajón que contenía a la Inmaculada Concepción, señal de que la Virgen quería quedarse en ese lugar. Por eso, en 2030 se cumplirán 400 años de la presencia de Nuestra Señora de Luján en Buenos Aires.

Por eso el video de Barba tiene otro peso. No es solo un registro. Es la cercanía de un pastor con su Madre, y a través de él, la cercanía de todos los puntanos. "Que nos siga protegiendo. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Te queremos mucho. Y cuidá a nuestra diócesis de San Luis y a toda la Argentina", cerró el obispo, mirando a cámara, con la Virgen a su lado, como si nos estuviera abrazando a todos.