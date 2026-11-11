Mensaje del papa León XIV en el cierre de su gira: “Argentina, levántate y camina”

El papa León encabezó este miércoles una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, ante tres millones y medio de fieles, a los que llamó a la reconciliación de los argentinos y exhortó a tender puentes de caridad frente a quienes están viviendo el calvario de la pobreza o la falta de trabajo.

En su última celebración religiosa antes de irse de la Argentina rumbo a Perú, el Santo Padre vistió una casulla celeste y blanca, en alusión a los colores de la bandera y agradeció el cálido recibimiento.

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, resaltó León XIV.

"En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad", continuó el Papa.

Y completó: "Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, ‘perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar’. Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

El Santo Padre, al igual que en la mayoría de las actividades en el país, volvió a recordar a Jorge Bergoglio: “Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ´Patroncita morena´ en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: ‘Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide’“.

Un llamado a la reflexión

“Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron ‘hasta el extremo’. No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza", señaló León XIV.

Consideró que "hay muchas dificultades, pero el Señor también inspira en el pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita”.

“Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien! porque ‘no podemos callar lo que hemos visto y oído’. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. ¡Argentina, levántate y camina! Como nos dice San Agustín: ‘ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien’“, agregó el Santo Padre.

Además, el papa León XIV afirmó que en la mesa de Cristo "hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica".

"La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos”, enfatizó el Santo Padre.

León XIV llegó a la Basílica de Luján proveniente de la cárcel de Devoto, donde se reunió con presos. Al arribar a la zona donde lo aguardaban millones de personas, recorrió algunas calles a bordo del papamóvil y luego caminó los últimos metros, saludando a los que los allí lo aguardaban.