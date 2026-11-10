Conmoción: murió Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras

Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras, fue hallado sin vida cerca de las 17 del martes en inmediaciones de calle Alvear al 4900, de la ciudad de Santa Fe.

Conmocionados, los vecinos de barrio Sargento Cabral observan el amplio operativo policial que se dispuso en el lugar. El tránsito se encuentra interrumpido por las tareas.

Quién era Marcos Camino

Marcos Camino fue una de las figuras fundamentales de la historia de la cumbia santafesina. Acordeonista y referente indiscutido de Los Palmeras, se incorporó al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras.

Desde entonces, fue protagonista de la construcción de un estilo musical que trascendió las fronteras de Santa Fe y convirtió a la banda en uno de los máximos exponentes de la música popular argentina.

Su trayectoria estuvo marcada por más de cinco décadas de escenarios, discos y canciones que forman parte de la identidad cultural de varias generaciones.

Junto a Rubén «Cacho» Deicas, conformó una de las duplas más representativas de la música tropical del país. Con su acordeón como sello distintivo, Camino fue mucho más que un músico: también tuvo un papel central en la dirección y el crecimiento de Los Palmeras, que alcanzaron reconocimiento nacional e internacional.

Su nombre está estrechamente ligado a la historia de la cumbia santafesina y a una trayectoria que dejó una huella profunda en la cultura popular de la región.

El Litoral.