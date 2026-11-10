Murió Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, a los 83 años

El arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Rubén Aguer, falleció este 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue confirmada por el Arzobispado de La Plata, que manifestó su profundo pesar por el deceso de quien condujo la arquidiócesis durante casi dos décadas. Ocurre en medio de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

Aguer residía desde los últimos años en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires. Su muerte generó mensajes de condolencias dentro de la Iglesia argentina y entre quienes compartieron distintas etapas de su extensa trayectoria pastoral.

El mensaje de la Iglesia platense

A través de un comunicado oficial, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, junto con los obispos auxiliares Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, expresaron su cercanía espiritual y encomendaron su alma a la misericordia de Dios.

“Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer”, señaló la arquidiócesis.

El texto también agradeció “el don de su vida y los años de fecundo ministerio episcopal” desarrollados en la capital bonaerense.

Cómo será su despedida

Las autoridades eclesiásticas informaron que el velorio se realizará en la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata.

La despedida pública comenzará el jueves 12 de noviembre, de 10 a 24 horas, y continuará el viernes 13 desde las 7 hasta las 10. Luego se celebrará la Misa Exequial, que será presidida por el arzobispo Gustavo Carrara.

Tras la ceremonia religiosa, los restos de Aguer serán trasladados al Panteón del Clero del Cementerio Municipal de La Plata.

La arquidiócesis invitó a los fieles a unirse en oración por el eterno descanso del prelado y por el consuelo de sus familiares y seres queridos.

Una vida dedicada a la Iglesia

Nacido en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943, Héctor Aguer fue ordenado sacerdote en 1972. Dos décadas más tarde, en 1992, san Juan Pablo II lo designó obispo titular de Lamdia y auxiliar de Buenos Aires.

En 1998 fue nombrado arzobispo coadjutor de La Plata y asumió la conducción pastoral de la arquidiócesis en el año 2000, convirtiéndose en el séptimo arzobispo de la jurisdicción.

Durante su ministerio también desarrolló una destacada actividad académica. Fue licenciado en Teología por la Universidad Católica Argentina, integrante de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y académico honorario de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino.

El papa Francisco aceptó su renuncia por límite de edad el 2 de junio de 2018, poniendo fin a una etapa de casi 20 años al frente de la arquidiócesis platense. Su figura quedó ligada a una de las etapas más extensas y relevantes de la Iglesia católica en la región.

La Voz del Interior.