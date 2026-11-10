Black & Decker cerró su planta en San Luis por los cambios en las condiciones del mercado

El documento que la firma dio a conocer pasado el mediodía, dice textualmente:

“Stanley Black & Decker confirma el cierre de su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis, Argentina.

Los cambios en las condiciones del mercado local llevaron a la compañía a realizar una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad. Como resultado, se tomó la difícil e inevitable decisión de cerrar las instalaciones.

La planta fabricaba discos abrasivos, uno de los múltiples productos del portafolio local de la compañía.

Estamos enfocados en garantizar una transición ordenada para todos los empleados afectados y nos comprometemos a acompañar a cada persona durante este proceso, cumpliendo íntegramente con las obligaciones legales aplicables y ofreciendo apoyo para la reinserción laboral.

El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta. Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”.