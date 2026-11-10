Se siente el perfume puntano en las misas del Papa en Argentina

En las misas que el papa León XIV preside en la Argentina hay algo de San Luis que no se ve en las fotos y no se toca con las manos. Se siente en el aire. Es un perfume serrano, tenue, que sube con el humo del incienso y que nació a más de 400 kilómetros de Buenos Aires, en el silencio de un monasterio al pie de la sierra de los Comechingones.

Son cuatro frascos. Nada más. Cuatro frascos pequeños, elaborados de manera artesanal por las Hermanas de Belén del Cerro de Oro, cerca de Carpintería, que viajaron a Córdoba y a Buenos Aires para formar parte de algunas de las celebraciones más importantes de la visita histórica, la primera de un Papa a la Argentina después de 39 años. La última había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987.

La idea no nació en el Vaticano ni en Buenos Aires. Nació en la ciudad de San Luis, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y la impulsó el padre Juan Sánchez Clavero. Después de una serie de gestiones ante distintas instancias de la Iglesia, entre ellas diligencias con la Conferencia Episcopal Argentina, la iniciativa recibió la aprobación para que lo producido por la comunidad religiosa puntana formara parte de la agenda papal.

“Podremos acompañar las celebraciones y enviaremos los frascos con los inciensos con mucha personalidad puntana”, contó Sánchez Clavero, que viajó para asistir a las distintas jornadas. “Las hermanas estaban felices de que pudiéramos participar de esta forma”, agregó, al relatar la respuesta que recibió cuando presentó la propuesta. La consigna que le devolvieron fue clara: sumar expresiones de las distintas regiones del país, hacerlo más federal.

Cada frasco guarda una fragancia diferente. Uno fue preparado con aromas de flores de las Sierras de los Comechingones y se emplea en la misa que el Sumo Pontífice celebra este martes en Córdoba, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Para las actividades en Buenos Aires se prepararon combinaciones florales, entre ellas nardo y jazmín. Según detalló Sánchez Clavero, uno de los inciensos acompañó las vísperas en la Catedral porteña y los restantes estuvieron destinados a la actividad prevista en el Monumento a los Españoles.

No es un detalle decorativo. En la liturgia, el incienso es oración hecha perfume. Desde los Salmos, la Iglesia reza: “Que mi oración suba como incienso en tu presencia”. Cada vez que el humo sube, sube también lo que no sabemos decir con palabras: el dolor, el agradecimiento, la súplica por un hijo, por una madre enferma, por un trabajo, por la paz del país. Por eso estos cuatro frascos tienen tanto peso espiritual.

Detrás de esos pequeños recipientes hay una tradición religiosa y artesanal que se trabaja en silencio. El incienso se elabora a partir de una base aromática que incluye resinas y elementos vegetales, entre ellos componentes provenientes de árboles del Líbano y de Medio Oriente, a los que se incorporan distintas fragancias.

La comunidad que lo hace vive casi sin mostrarse. El monasterio de las Hermanas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno, fue el primero en la Argentina y en América Latina. Está instalado en la zona desde septiembre de 1992, aunque la hermandad tiene antecedentes que se remontan a mediados del siglo pasado: la Familia de Belén fue fundada en 1950. Está ubicado sobre la avenida Los Mandarinos al 4000, camino a Cerro de Oro, entre Villa de Merlo y Carpintería. Para llegar hay que ir por avenida José Mercau, camino a Cerro de Oro; cuando termina el asfalto hay que continuar unos tres mil metros por calle de tierra hasta el pórtico de entrada.

Es un espacio de respeto y silencio. Quienes deseen visitarlo deben adaptarse a las reglamentaciones del lugar. Las monjas viven en clausura, en ermitas, y salen dos veces al día para la oración litúrgica. Además del incienso, su trabajo artesanal incluye imágenes, íconos y piezas vinculadas con el arte oriental. Pintan íconos de Cristo, de la Virgen y de los Santos, según la tradición de Oriente, y realizan esculturas románicas o góticas, concebidas según la tradición de Occidente en la edad de oro del arte sacro. También tallan delicadamente con marfilina y dolomita y tienen un sector de venta artesanal con productos elaborados por ellas mismas.

Hay un dato que hace aún más honda esta historia: en noviembre de 1996, un incendio forestal de magnitud rodeó el monasterio y por horas acechó al convento. Las llamas destruyeron todo alrededor, pero los edificios no fueron afectados. Las hermanas lo vivieron como una protección. Como si el silencio que ellas cuidan, las hubiera cuidado.

La relación entre el sacerdote y las hermanas tiene una historia previa. Sánchez Clavero fue capellán de allí. Contó que se trata de una orden que tiene presencia en distintos países y que está integrada por monjas de diferentes nacionalidades. Esa cercanía fue la que permitió que la propuesta no quedara en una idea: él conocía el trabajo, la prolijidad y el modo de hacer de la comunidad, y pudo presentarlo ante las comisiones que organizan la visita.

Los frascos iniciaron el viaje desde la tarde-noche del viernes previo a la llegada del Papa. Salieron de las sierras, pasaron por la parroquia Guadalupe, en la capital puntana, y desde allí emprendieron el camino hacia Córdoba y Buenos Aires. Mientras León XIV llegó a Buenos Aires, los cuatro frascos ya estaban en camino.

En medio de los preparativos, de los operativos, de los micros que salieron de San Luis y de las pantallas gigantes en Catedral y en Calle Angosta, cuatro frascos recorrieron el camino desde las sierras de San Luis hasta las manos del Sumo Pontífice. No llevan bandera ni firma. Llevan flores de los Comechingones, nardo, jazmín y el trabajo de unas manos que rezan en silencio. Y por eso, cuando el humo suba en Córdoba y en Buenos Aires, habrá también un pedacito de Cerro de Oro en la misa del Papa. Porque la fe, a veces, no se explica. Se huele. Se siente en el aire. Y hoy, ese aire huele a San Luis.