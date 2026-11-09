El mármol ónix de La Toma se lució en las vestiduras del papa León XIV

La histórica celebración de la Santa Misa presidida por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, tuvo un significado profundamente especial para la comunidad de La Toma.

Durante la ceremonia, el Santo Padre lució una mitra que incorporó pequeñas piezas de mármol ónix provenientes de la localidad, una piedra emblemática que representa la historia minera de esta región del Departamento Pringles, el trabajo de los artesanos y la identidad de generaciones de familias tomenses.

Detrás de este acontecimiento hay una historia de talento, dedicación y trabajo conjunto que permitió que un símbolo tan representativo de La Toma estuviera presente en una celebración de trascendencia internacional.

Una iniciativa nacida del amor por sus raíces

Tomás Valentín Gómez, joven artesano sanluiseño de 27 años, participó en la confección de los ornamentos litúrgicos destinados al papa León XIV durante su visita a nuestro país.

Con experiencia en la elaboración de vestiduras religiosas para diferentes instituciones de Córdoba y Buenos Aires, Tomás tuvo la oportunidad de asumir este importante trabajo, que requirió una cuidadosa elaboración artesanal.

En comunicación telefónica con la radio municipal de La Toma “FM 87.9 del Rosario”, relató cómo surgió la iniciativa de incorporar Mármol Ónix a los ornamentos del Pontífice.

Comentó que mientras trabajaba en el diseño de la casulla destinada a una de las celebraciones en Buenos Aires, consideró importante incluir un elemento que representara sus raíces y a la provincia de San Luis.

Fue entonces cuando pensó en el mármol ónix de La Toma, una piedra que forma parte de nuestra identidad cultural y que refleja el trabajo de generaciones de artesanos.

El trabajo conjunto que hizo posible esta iniciativa

Para concretar su idea y conseguir las piedras con las características necesarias, Tomás se comunicó con el párroco Miguel Altamirano y posteriormente se estableció un trabajo mancomunado con el intendente municipal Walter Contreras.

El intendente se puso a disposición para conseguir el mármol ónix y mantuvo contacto con Tomás para conocer las medidas y especificaciones que debían cumplir las piezas destinadas a las vestiduras litúrgicas.

Debido a la precisión que requería su elaboración, Contreras contactó al artesano tomense Elías Pelozo, quien fue el encargado de trabajar las piedras y darles las características necesarias para su incorporación a los ornamentos.

De esta manera, la iniciativa de un joven sanluiseño encontró el acompañamiento del padre Miguel, la colaboración del intendente Walter Contreras y el conocimiento artesanal de Elías Pelozo, permitiendo que nuestra piedra representativa formara parte de este acontecimiento.

El mármol ónix en los ornamentos del Santo Padre

Durante la entrevista radial, Tomás compartió detalles sobre el diseño y la incorporación de las piedras de Mármol Ónix a las vestiduras papales.

Según explicó, uno de los diseños contempla una casulla con seis cruces, tres en su parte delantera y tres en la posterior, cada una con una pequeña piedra de Mármol Ónix en el centro.

También detalló la presencia de estas piezas en las ínfulas de la mitra, las dos cintas que descienden desde su parte posterior, donde se encuentran los escudos papales bordados.

Además, señaló que otro de los diseños de mitra contempla una cruz central ornamentada con diez pequeñas piedras de Mármol Ónix, incorporando nuevamente este material tan representativo de nuestra localidad.

La mitra, utilizada por los obispos y por el Papa como obispo de Roma, constituye uno de los símbolos de su misión pastoral de enseñar, guiar y acompañar al pueblo de Dios.

Por eso, la presencia de la piedra de San Luis en esta vestidura adquiere un significado que trasciende lo ornamental: representa la unión entre la fe, el trabajo artesanal y la identidad de nuestra comunidad.

El intendente Walter Contreras, testigo ocular del trabajo artesanal

Durante la comunicación con Tomás, el intendente Walter Contreras expresó su profunda alegría por la importancia de este acontecimiento para La Toma.

Además, destacó especialmente el esfuerzo y la dedicación del joven puntano, ya que fue testigo ocular del trabajo de confección realizado por Tomás, pudiendo apreciar de cerca el compromiso, la precisión y la labor artesanal que implicó la elaboración de los ornamentos destinados al Santo Padre.

Contreras resaltó el significado histórico que representa para nuestra localidad que el mármol ónix, símbolo de su identidad y de su tradición artesanal, haya formado parte de las vestiduras del papa León XIV.

Un acontecimiento histórico para la “Capital Nacional del Mármol Ónix”

Para La Toma, este hecho representa mucho más que la incorporación de una piedra a una vestidura religiosa.

Es un reconocimiento a la historia minera, a los artesanos que trabajan el Mármol Ónix y al esfuerzo de tantas generaciones que han mantenido vivo un oficio profundamente ligado a nuestra tierra.

La participación del artesano Elías Pelozo refleja el conocimiento, la habilidad y la dedicación de quienes transforman este material natural en piezas de gran valor artístico y cultural.

El trabajo de Tomás Valentín Gómez, junto al acompañamiento del padre Miguel Altamirano, la colaboración del intendente Walter Contreras y la labor artesanal de Elías Pelozo, permitió que parte de la identidad tómense estuviera presente en una celebración religiosa de alcance internacional.

“La imagen del Santo Padre luciendo una mitra con Mármol Ónix quedará como un recuerdo profundamente significativo para nuestra comunidad”, destacó con orgullo el área de prensa del jefe comunal y añadió: “Un pequeño fragmento de nuestra tierra llevó consigo una gran historia: la de La Toma, sus artesanos, su tradición y el orgullo de todo un pueblo que vio su identidad reflejada en los ornamentos del papa León XIV”.