Grave: intentaron robarle a un menor de 15 años y lo apuñalaron en la pierna

Un grave episodio de inseguridad se registró en Villa Mercedes, donde un adolescente de 15 años fue atacado por dos delincuentes que circulaban a bordo de una motocicleta roja de 110 cc. Los asaltantes abordaron al joven con intenciones de sustraerle sus pertenencias en el sector de la avenida 25 de Mayo y, al momento de emprender la fuga sin concretar el robo, uno de ellos lo apuñaló con un cuchillo de cabo de madera.

Tras el ataque, el menor fue auxiliado por un conocido que transitaba por la zona. Posteriormente fue derivado a un centro de salud local, donde los profesionales médicos curaron la herida punzocortante. Al constatarse que la lesión no revestía gravedad ni ponía en riesgo su vida, el joven recibió el alta médica y quedó al cuidado de su padre.

Efectivos policiales trabajan en la búsqueda de los agresores a partir de las descripciones aportadas por la víctima, quien precisó que el conductor del rodado vestía un conjunto deportivo oscuro con capucha, mientras que el acompañante llevaba un buzo rojo y pantalón de jean claro. Hasta el momento no se registran detenidos por el caso.