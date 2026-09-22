El delito rompe la paz en el interior: crece la alarma entre los vecinos

La inseguridad, históricamente asociada a las grandes urbes, cambió drásticamente de escenario en el interior provincial. Quedaron atrás los tiempos de pagos de buenos amigos donde se dejaban las bicicletas sin candado, las puertas abiertas y los vecinos pasaban a charlar o pedir azúcar. Hoy, ese estilo de vida pacífico se ha visto eclipsado por un flagelo atroz que deja a la gente de bien tras las rejas y a los delincuentes sueltos.

Ciudades como Villa Mercedes y Villa de Merlo se cuentan entre las más golpeadas, aunque el fenómeno se extiende a lo largo de todo el territorio, abarcando ampliamente departamentos como Pueyrredón, Junín, Pedernera y Belgrano, entre otros.

Sin embargo, buena parte de esta realidad escapa a las mediciones oficiales: los vecinos prefieren canalizar sus reclamos en las redes sociales —el nuevo y constante termómetro social— antes que someterse al dolor de cabeza de la burocracia policial.

Las redes advierten a diario la sustracción de motos y bicicletas, los elementos preferidos por los malvivientes, pero el abanico delictivo incluye celulares, electrodomésticos y hasta zapatillas dejadas en la soga del patio.

Entre los casos insólitos recientes figura el robo de una maceta en Villa de Merlo, recuperada más tarde en Concarán; un detalle anecdótico frente a la gravedad de los hechos que azotan a distintas comunidades.

El caso Nogolí

La situación en Nogolí refleja fielmente esta escalada. Según lo informado por InfoBelgrano, un nuevo golpe en un complejo de camping privado ubicado sobre la calle Independencia —al este de la plaza principal— encendió todas las alarmas.

Delincuentes rompieron el alambrado perimetral en dos sectores diferentes durante la noche del viernes y accedieron a una de las viviendas del predio. Del lugar se llevaron una heladera, un telescopio, una fumigadora, lámparas LED y hasta botellas de fernet. La damnificada, que no reside permanentemente en el pueblo, fue alertada por un vecino que detectó los daños en el perímetro.

Este hecho se suma a una seguidilla alarmante registrada en los últimos meses en la localidad, que incluye robos en viviendas particulares —donde sustrajeron un aire acondicionado y numerosas pertenencias— y un intento frustrado en un complejo de cabañas céntrico, cuyos atacantes huyeron al percatarse de la presencia de cámaras de seguridad. Pese a las denuncias, hasta el momento no se conocen públicamente personas identificadas ni resultados concretos en las investigaciones.

Falta de respuestas y malestar con el Ministerio de Seguridad

Ante este panorama, la respuesta oficial es duramente cuestionada. Mientras el Ministerio de Seguridad insiste en soluciones superficiales, como la "alarma puntana" (una copia mal ejecutada de una iniciativa anterior) y confía en que una aplicación resolverá un problema de raíz mucho más profunda, la realidad en la calle es otra. La policía se encuentra sobreexigida, operando al límite de sus capacidades, con sueldos bajos y una carencia total de recursos.

Los habitantes del interior están cansados de ideas gestadas por funcionarios de escritorio ajenos a la realidad cotidiana. Hoy, la exigencia ciudadana es unánime: reclaman medidas concretas, presencia real en las calles y respuestas institucionales que permitan recuperar la tranquilidad perdida.

La inseguridad no es una sensación. Es un hecho concreto y se ha hecho carne en una provincia que pierde a diario contra el delito.