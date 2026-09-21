Estado de salud de Giovanni: fue extubado y su mamá compartió un emotivo mensaje

Giovanni lucha con sus fuerzas y se sostiene con el amor de su familia. Foto: redes sociales Cintia Roldán.

Cintia Roldán, la mamá de Giovanni, compartió una nueva actualización sobre la salud de su pequeño en las redes sociales, informando un paso clave en su recuperación: el niño fue extubado y se aguarda su evolución para saber si puede sostener la respiración por sus propios medios, luego de haber mostrado una gran mejoría con la reducción de medicamentos y el inicio de la alimentación por sonda.

Detrás de la lucha diaria del pequeño "guerrero" en un hospital de Buenos Aires, la familia atraviesa una dura realidad, lejos de su hogar puntano. Sin trabajo estable, los padres se rebuscan vendiendo “yuyitos” y artículos de emprendimientos propios para cubrir los gastos cotidianos.

Datos de la historia de Giovanni. Foto: Cintia Roldán.

“Dos meses lejos de casa”

Cintia escribió en sus redes sociales que hace dos meses se encuentran en Buenos Aires, dándolo todo por un objetivo concreto: la salud de Giovanni. En este tiempo, la familia se tuvo que acomodar a una realidad que nadie imagina vivir. Lejos de casa, sin trabajo y con un hijo mayor que espera en San Luis, lleno de expectativas y esperanzas.

“Nuestros días transcurren prácticamente enteros en el hospital. Llegamos temprano y muchas veces volvemos a descansar cerca de la 1 de la madrugada. Entre medio, hay que resolver lo cotidiano, los gastos, conseguir trabajo cuando aparece alguna posibilidad y encontrar la manera de sostener nuestra vida mientras todo gira alrededor de Giovanni”, graficó.

Al mismo tiempo, contó que su esposo sale a buscar trabajo cuando puede. “No contamos esto para pedir nada. Lo contamos porque detrás de cada actualización de Giovanni, hay una familia que lleva dos meses viviendo esta realidad, con un hijo luchando y otro esperando en San Luis”, manifestó.

En medio de las dificultades, la esperanza

Los días de la familia no son fáciles. Pero siempre aparece un alma caritativa, llena de empatía, que los ayuda con distintas cosas. Hay gente que les lleva galletitas o algo dulce para el mate. Este lunes les regalaron un libro y jabón en polvo, también les acercan azúcar o yerba. No faltaron las mantitas y sábanas para Giovanni; una asociación les llevó mercadería. Pero de lo más fuerte, son las oraciones y buenos deseos de tantas personas conocidas y desconocidas, que ayudan a tener más convicciones de un mañana esperanzador.

“Son gestos que quizás parecen pequeños desde afuera, pero que nosotros recibimos con muchísimo amor. Porque cuando uno está atravesando algo así, un paquete de yerba, unas galletitas, una manta, un libro o simplemente un mensaje preguntando cómo estamos pueden significar muchísimo. Es saber que alguien pensó en nosotros. Es sentir compañía estando tan lejos de casa. Es una forma de amor. Por eso hoy queríamos simplemente decir: gracias”, reflexionó.