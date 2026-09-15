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Un luchador

Esperanza: Giovanni mostró mejoría tras su cirugía en Buenos Aires

Su mamá compartió un emotivo mensaje sobre la evolución. La familia solicita colaboración económica para sostener la estadía.

Por redacción
| Hace 2 horas
Giovanni es un guerrero. Su familia, lo cuida con un amor enorme. Foto: redes sociales.

El pequeño puntano Giovanni, quien se encuentra internado en un importante centro de salud de Buenos Aires tras ser operado por una cardiopatía congénita compleja, transitó este martes una jornada muy alentadora que llenó de esperanza a su familia.

 

 

Su mamá, Cintia Roldán, compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, destacando que fue el primer día en el que vieron a su hijo "tranquilo, despierto, mirando y sonriendo" desde la intervención quirúrgica.

 

 

La familia de Giovanni necesita de la ayuda de todos. 

 

 

"Hoy no peleó con los aparatos, no lloró esos berrinches que tantas veces entendimos que eran por dolor, incomodidad o cansancio. Hoy simplemente estuvo ahí… tranquilo", expresó con emoción, remarcando que pudieron sentir, por un ratito, que su bebé estaba bien.

 

 

Aunque Giovanni es muy pequeño, con todo el amor del mundo su madre le leyó los mensajes de apoyo enviados por familiares, allegados y vecinos que se sumaron a una cadena de oración.

 

 

"Quizás esto sea apenas un pequeño paso… pero para nosotros hoy fue enorme", valoró, al tiempo que agradeció profundamente a "un ejército de personas orando por nuestro hijo" y pidiendo por su recuperación.

 

 

Cómo colaborar con la familia

 

 

Mientras acompañan el delicado proceso de salud de Giovanni, sus padres atraviesan una situación compleja al encontrarse sin trabajo. Dado que deben permanecer en Buenos Aires durante los extensos meses de recuperación mientras otro de sus hijos se encuentra en San Luis, la familia habilitó canales de ayuda solidaria para cubrir gastos de estadía y manutención.

 

 

Toda colaboración puede realizarse a través de los siguientes datos:

 

 

Alias: FUERZAGIOVANNI

 

A nombre de: Cintia Alejandra Roldán.

 

Teléfono de contacto: 2665 019715.

 

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