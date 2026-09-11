Un bebé pelea por su vida en el Garrahan y su familia pide trabajo

La difícil situación que atraviesa una familia puntana conmueve profundamente a la comunidad. Cintia Alejandra Roldán y su esposo se encuentran instalados en Buenos Aires acompañando a su pequeño hijo Giovanni, quien nació con una cardiopatía compleja y pelea por su vida en terapia intensiva en el Hospital Garrahan, tras haber atravesado múltiples intervenciones quirúrgicas desde sus primeros días de vida.

El panorama crítico se agudizó debido a la vulnerabilidad laboral y habitacional. El padre del niño fue despedido de su empleo formal tras conocerse el diagnóstico de salud, y aunque actualmente percibe el fondo de desempleo, la cobertura médica y el alojamiento brindado a través de la obra social finalizarán a fines de este mes.

Si bien la Casa Ronald McDonald ofrece hospedar a la madre, las plazas no incluyen al padre, lo que obligaría a dividir nuevamente a la familia —que además tiene otro hijo de 14 años en San Luis— en el momento en que más se necesitan.

Ante la inminencia de quedarse sin cobertura ni techo compartido, los padres apelan a la solidaridad para conseguir una oportunidad laboral en CABA, preferentemente en la zona del Hospital Garrahan (barrio de San Cristóbal).

El padre cuenta con título secundario completo, carnet de chofer de autoelevador, experiencia comprobable en industrias y conocimientos en herrería, construcción, depósito y mantenimiento.

Quienes deseen acercar propuestas laborales o colaborar económicamente pueden comunicarse a los teléfonos 266-5019715 / 266-5017448, o bien aportar al alias fuerzaGiovanni (Titular: Roldán Cintia Alejandra).