En medio de la nevada, una camioneta se cayó a un pozo

En medio de la nevada de la madrugada del sábado, una camioneta se cayó en un pozo de una calle del barrio Santa Rita, en el oeste de San Luis, y quedó incrustada durante varias horas, hasta que fueron a rescatarla.

El conductor del rodado adjudicó el accidente a la falta de señalización en la zona y responsabilizó a la Municipalidad de San Luis por el hecho. El día anterior, en el sur de la ciudad, en el ingreso al barrio El Hornero, se viralizó un cartel que un comerciante puso con un pizarrón para señalizar un pozo.

“La Municipalidad no puso un tacho ni nada y no alcanzamos a ver el pozo”, dijo en un video que subió a las redes uno de los ocupantes de la Renault Duster que protagonizó el accidente. "Esto es para que vean lo que hace la Municipalidad", se enojó.

El accidente no ocasionó heridos, aunque dejó daños de consideración en el rodado.