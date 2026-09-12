El invierno se despide con nieve en toda la provincia

Muchos puntos de la provincia amanecieron el sábado 12 de septiembre completamente teñidos de blanco por una nevada que llamó la atención de los puntanos. El Trapiche, El Durazno, Estancia Grande, El Volcán, San Martín, Cerro Largo y Cortaderas fueron algunas de las localidades más nevadas, en algunos casos com vientos fuertes.

Además, a primera hora de la mañana también comenzaron a caer algunos copos en San Luis capital, que despertó totalmente nublado y con una temperatura muy baja, cercana a los cero grados. En Villa Mercedes también hubo nevadas.

La despedida del invierno fue como debe ser. Cuando a la estación más fría le quedan apenas diez días, la nevada estuvo acompañada de fuertes vientos, en algunos casos como Donovan superiores a los 80 kilómetros por hora y algunas lluvias. En ese sentido, El Trapiche fue la localidad que más precipitaciones recibió, en el orden de los 24 milímetros.

La localidad turística fue además una de las más visitada por la nieve, que regaló postales que turistas y vecinos compartieron rápidamente en redes sociales.