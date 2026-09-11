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Iniciativa clave

Impulsan un régimen de segunda oportunidad para familias endeudadas

El diputado justicialista Walter Pollo presentó un proyecto para facilitar la refinanciación de deudas en la provincia, una propuesta coordinada con legisladores nacionales.

Por redacción
| Hace 2 horas
Las familias puntanas están cada vez más asfixiadas con deudas. Foto: Perfil.

Frente a un escenario económico complejo donde cada vez más hogares sufren para llegar a fin de mes y cubrir gastos básicos como alimentos o servicios, el diputado provincial Walter Pollo presentó un proyecto para crear el Régimen Extraordinario y Transitorio de Segunda Oportunidad Financiera y Reactivación Económica.

 

 

La propuesta legislativa busca ofrecer una alternativa concreta para quienes han caído en mora, permitiendo esquemas de pago acordes a la capacidad real de cada sector.

 

 

El diputado, Walter Pollo, encabeza propuestas para mejorar la calidad de vida de la gente. 

 

 

Según explicó el legislador, la iniciativa no persigue el perdón de deudas, sino la generación de herramientas viables que faciliten refinanciaciones razonables y promuevan la reinserción en el sistema financiero.

 

 

El texto legislativo surge tras una serie de reuniones con vecinos y comerciantes en distintos puntos de la provincia, trasladando al ámbito parlamentario una problemática que las estadísticas reflejan con crudeza.

 

 

El proyecto se inscribe, además, en una estrategia coordinada con el nivel federal. En paralelo a esta presentación en la Legislatura provincial, los diputados nacionales Ernesto Nader Ali y Jorge “Gato” Fernández, pertenecientes al bloque Primero San Luis, impulsan una iniciativa de similares características en el Congreso de la Nación.

 

 

Con este régimen de carácter transitorio, los impulsores remarcan la necesidad de un Estado presente que actúe ante situaciones excepcionales, acompañando a quienes buscan cumplir con sus compromisos y volver a empezar.

 

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