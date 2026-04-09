"Año de la educación", una escuela paralizada y obras que son monumentos al abandono

En el Año de la Educación, la obra de una escuela totalmente abandonada. Foto: captura de video.

En el marco de un fuerte cuestionamiento a las políticas del Ejecutivo provincial, el diputado por el departamento Junín, Walter Pollo (PJ), difundió un video a través de sus redes sociales donde expone la contradicción entre el discurso oficial y la realidad edilicia en San Luis.

El legislador se hizo presente en Los Molles para mostrar el estado de abandono de un proyecto escolar que, tras tres años de inacción, se encuentra devorado por la maleza y el olvido.



"Desde el 2023, el gobernador Claudio Poggi anuncia que va a trabajar para la educación, y este 2026 dice que va a ser el año de la educación", señaló Pollo en su video, contrastando las palabras oficiales con la imagen de la obra paralizada.



Con un tono crítico, el diputado sentenció que "una escuela parada también enseña: enseña el valor de la mentira", definiendo esta situación como la lección más triste que el gobierno actual le brinda a los jóvenes puntanos.



La denuncia del legislador no se limitó al ámbito escolar, sino que apuntó a una falta de gestión que, según su visión, prioriza el relato por sobre la ejecución de obras fundamentales.



"Es indignante ver cómo una obra que es fundamental para la comunidad está paralizada. No podemos permitir que el futuro de San Luis sea un cartel de obra abandonado", enfatizó, adelantando que exigirá respuestas formales en la Legislatura para que los alumnos puedan finalmente ocupar las aulas.



Monumentos al abandono en toda la provincia



La situación de Los Molles no es un caso aislado, sino que forma parte de un extenso listado de proyectos que hoy permanecen frenados. Entre las obras que la oposición señala como símbolos de la desidia estatal se encuentran la Villa Deportiva (donde están los materiales deteriorándose, al igual que en otros lugares) y las terminales de ómnibus de La Punta y Nogolí, además de la escuela secundaria en esta última localidad.



El mapa del abandono se extiende con el salón contiguo a la terminal de Villa de la Quebrada, la sede de la UPrO en San Francisco y el edificio judicial de San Martín. También se contabilizan proyectos con fines sociales, como el espacio para adultos mayores en Las Chacras, y obras de infraestructura vial como la Ruta 1 en la zona de los Comechingones, incluso el Parque Vulpiani en Juana Koslay.



Otra de las obras que estaba paralizada y a la que el Gobierno se vio forzado a reanudar es el Centro de Deshabituación en La Toma.

En definitiva, todas iniciativas que configuran "monumentos del abandono". La pregunta resuena en la sociedad: ¿Con qué necesidad se abandonan estas acciones tan fundamentales?



