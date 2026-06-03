Ordenaron reconstruir el asesinato del policía Renato Mauricio Fuentes

La causa por el asesinato del oficial de policía Renato Mauricio Fuentes sumó un paso clave. El juez Jorge Osvaldo Pinto ordenó que el Ministerio Público Fiscal organice la reconstrucción del homicidio ocurrido en septiembre de 2024, en la localidad turística de Cortaderas.

Hasta ahora, el único imputado es Julio Daniel “Ringo” Lescano, acusado de homicidio criminis causa y robo calificado con arma de fuego.

Pero la mira se amplió. El Tribunal de Impugnaciones prorrogó la investigación penal preparatoria para analizar no solo el rol de Lescano, sino también posibles irregularidades y responsabilidades institucionales de la Policía durante el operativo.

Tanto la defensa como la querella impulsan profundizar la pesquisa para determinar si existen otros involucrados mencionados en el expediente. Con la reconstrucción ordenada por Pinto, la Justicia busca cerrar cabos y esclarecer cómo fue el crimen del oficial Fuentes, en un caso que ya no se limita a un solo acusado.

Nancy Abigail Muñoz, la viuda del policía Renato Mauricio Fuentes, está profundamente indignada y ha manifestado públicamente su enojo por el rumbo de la investigación y las falsas promesas de las autoridades de San Luis.

Muñoz declaró públicamente que tiene la sospecha de que a su esposo "lo mató la misma policía porque vio algo que no tenía que ver". Su defensa cuestiona las pruebas presentadas y denuncia la desaparición de evidencia clave dentro de la causa. Falta de recursos básicos: la querella expuso que la subcomisaria de Cortaderas donde trabajaba Fuentes tenía solo tres chalecos antibalas para ocho efectivos, lo que dejó al oficial totalmente desprotegido al momento del tiroteo en septiembre de 2024.