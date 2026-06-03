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Desde el lunes

Una pareja de motociclistas de Río Tercero es buscada en San Luis

Salieron el lunes a la mañana con destino a Mendoza. Tienen 23 y 20 años y andan en una moto rojo y negro. La última vez que se comunicaron con su familia estaban en San Luis, cerca del límite. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Las últimas comunicaciones que mantuvieron con sus familias dos jóvenes motociclistas de Río Tercero, en Córdoba, fue en el ingreso a San Luis, con destino a Mendoza. Valentina Noemí Bruna y Lucas Joel Villaverde no tienen contacto con sus parientes desde el lunes y la preocupación crece en su círculo.

 

 

Por lo pronto, la Policía cordobesa emitió un pedido de paradero con especial alcance en San Luis, ya que a poco de ingresar a la provincia, Lucas y Valentina se comunicaron por última vez con sus allegados. Salieron de su casa el lunes poco antes de las 7 de la mañana.

 

 

Villaverde tiene 23 años, mide 1,68 y vestía con pantalón, buzo y zapatos negros; en tanto que su pareja, tres años menor, inició el viaje con una campera negra, buzo del mismo color marca Bagual, un jean azul claro, zapatillas beige y casco negro.

 

 

Ambos se movilizaban en una moto Rouser NS200 negra y rojo con dominio A291HUO. Los destinos que tenían eran el río Los Sauces, Merlo y Junín, en la provincia de Mendoza.

 

 

La información que pueda brindarse al respecto se puede bridar al 911, al 101 o al 03571-439209, la Central de Comunicaciones de la Policía de Río Tercero.

 

 

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