Una pareja de motociclistas de Río Tercero es buscada en San Luis

Las últimas comunicaciones que mantuvieron con sus familias dos jóvenes motociclistas de Río Tercero, en Córdoba, fue en el ingreso a San Luis, con destino a Mendoza. Valentina Noemí Bruna y Lucas Joel Villaverde no tienen contacto con sus parientes desde el lunes y la preocupación crece en su círculo.

Por lo pronto, la Policía cordobesa emitió un pedido de paradero con especial alcance en San Luis, ya que a poco de ingresar a la provincia, Lucas y Valentina se comunicaron por última vez con sus allegados. Salieron de su casa el lunes poco antes de las 7 de la mañana.

Villaverde tiene 23 años, mide 1,68 y vestía con pantalón, buzo y zapatos negros; en tanto que su pareja, tres años menor, inició el viaje con una campera negra, buzo del mismo color marca Bagual, un jean azul claro, zapatillas beige y casco negro.

Ambos se movilizaban en una moto Rouser NS200 negra y rojo con dominio A291HUO. Los destinos que tenían eran el río Los Sauces, Merlo y Junín, en la provincia de Mendoza.

La información que pueda brindarse al respecto se puede bridar al 911, al 101 o al 03571-439209, la Central de Comunicaciones de la Policía de Río Tercero.