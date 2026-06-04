¿Hasta cuándo habrá lloviznas y cielos nublados?

Un periodo de inestabilidad instalado en San Luis desde mitad de la semana hará que las lluvias y lloviznas, en algunos casos convertidos en tormentas, permaneza por lo menos hasta el domingo en todo el territorio. El agua caída desde la noche del miércoles será una constante en lo que queda del fin de semana.

Las lluvias alternarán con momentos de mejora temporaria, aunque la Red de Estaciones Meteorológicas anunció además que hasta el domingo podrían caer heladas parciales.

El jueves 4 de junio la jornada será de nubes permanentes en el cielo y probables precipitaciones desde las primeras horas del día en la región norte, que luego se irán desplazando hacia el resto de la provincia. Pueden ser de variada intensidad y las temperaturas tendrán poca amplitud, con mínimas de 13 grados y máximas de 16.

El viernes habrá poco cambio de la termperatura y de las condiciones: cielos nublados, probabilidad de lluvia y viento del sur con algunas ráfagas.

La situación se extenderá al sábado y al domingo, días de inestabiidad, en los que las mínimas bajarán en torno a los 10 grados y los cielos estarán nublados con lluvias y tormentas en gran parte de la provincia. Se estima que por la tarde del domingo la nubosidad comience a disminuir.