  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Jueves 04 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Jueves 04 de Junio de 2026

EN VIVO

El tiempo

¿Hasta cuándo habrá lloviznas y cielos nublados?

La Red de Estaciones Meteorológicas anunció un periodo de inestabilidad que se extenderá por lo menos hasta el domingo. Puede haber tormentas aisladas, heladas y baja de la temperatura. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Un periodo de inestabilidad instalado en San Luis desde mitad de la semana hará que las lluvias y lloviznas, en algunos casos convertidos en tormentas, permaneza por lo menos hasta el domingo en todo el territorio. El agua caída desde la noche del miércoles será una constante en lo que queda del fin de semana.

 

 

Las lluvias alternarán con momentos de mejora temporaria, aunque la Red de Estaciones Meteorológicas anunció además que hasta el domingo podrían caer heladas parciales.

 

 

El jueves 4 de junio la jornada será de nubes permanentes en el cielo y probables precipitaciones desde las primeras horas del día en la región norte, que luego se irán desplazando hacia el resto de la provincia. Pueden ser de variada intensidad y las temperaturas tendrán poca amplitud, con mínimas de 13 grados y máximas de 16.

 

 

El viernes habrá poco cambio de la termperatura y de las condiciones: cielos nublados, probabilidad de lluvia y viento del sur con algunas ráfagas.

 

 

La situación se extenderá al sábado y al domingo, días de inestabiidad, en los que las mínimas bajarán en torno a los 10 grados y los cielos estarán nublados con lluvias y tormentas en gran parte de la provincia. Se estima que por la tarde del domingo la nubosidad comience a disminuir.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo