Llevaba a los chicos a la escuela, chocó y terminó muy lesionado

Un fuerte accidente se produjo en la mañana del miércoles en el cruce de la avenida Lafinur y la calle Serranía 8, en el sur de la ciudad, cuando dos autos chocaron y uno de ellos terminó sobre la vereda.

Los protagonistas del hecho fueron un Chevrolet Corsa que venía con cuatro ocupantes y un Volkswagen Suran, que tras el impacto derrapó unos metros hasta posicionarse en la vereda.

El choque se produjo muy cerca de la Comisaría 41 y frente a una escuela por lo que rápidamente muchas personas se acercaron al lugar a ver lo que sucedía.

A raíz del violento impacto, el conductor del Suran, que llevaba a sus hijos a la escuela, resultó muy lesionado. Lo acompañaba su esposa.