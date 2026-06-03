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Un choque violento

Llevaba a los chicos a la escuela, chocó y terminó muy lesionado

El auto con los menores quedó arriba de la vereda. Es un Wolkswagen Suran que el miércoles a primera hora de la mañana colisionó con un Chevrolet Corsa. Mirá el video. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Un fuerte accidente se produjo en la mañana del miércoles en el cruce de la avenida Lafinur y la calle Serranía 8, en el sur de la ciudad, cuando dos autos chocaron y uno de ellos terminó sobre la vereda.

 

 

Los protagonistas del hecho fueron un Chevrolet Corsa que venía con cuatro ocupantes y un Volkswagen Suran, que tras el impacto derrapó unos metros hasta posicionarse en la vereda.

 

 

El choque se produjo muy cerca de la Comisaría 41 y frente a una escuela por lo que rápidamente muchas personas se acercaron al lugar a ver lo que sucedía.

 

 

A raíz del violento impacto, el conductor del Suran, que llevaba a sus hijos a la escuela, resultó muy lesionado. Lo acompañaba su esposa.

 

 

 

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