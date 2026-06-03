Facundo tiene pie equino y su madre dice que no le autorizan las rehabilitaciones

El desesperado pedido de una madre para que su hijo de 16 años reciba las rehabilitaciones de una operación resuenan una vez más en el centro de la salud pública de la provincia. El de Josefina, la madre de Facundo, es otro de los reclamos que son desoídos por las autoridades médicas.

El nene nació con un autismo elevado, fue prematuro extremo y a poco de nacer recibió una válvula. En 2023 tuvo una delicada operación quirúrgica en la cabeza, de la que salió muy bien, dijo su madre.

Pero esa intervención derivó en que le creciera el famoso “pie de equino”, por el que también fue operado. “Costó más de cuatro millones de pesos, pero no me quejo”, sostuvo la mujer, quien señaló que al nene le pusieron prótesis.

A partir de allí comenzó el otro calvario de Josefina, quien hace casi dos años pelea para que le autoricen la rehabilitación de esa operación. “La última vez que fui al Hospital Pediátrico me dijeron que no tienen lugar para mi hijo, que no hay médicos y que están saturados”, expresó indignada la mujer.

En un video que compartió en sus redes, la madre mostró cómo los pies de Facundo se están empezando a doblar y que ya tiene costras producto de las lastimaduras. Esta semana fue al hospital de San Luis y los médicos no autorizaron las rehabilitaciones del adolescente.

“Espero que algún político o alguien me dé una mano para que esto se resuelva. Es una vergüenza que en esta provincia me digan que no tienen lugar para atender a mi hijo”, concluyó.