Colapsó una estructura deportiva en La Toma por la acumulación de nieve

La intensa nevada que se vivió en La Toma transformó el paisaje urbano en una postal invernal de bajas temperaturas, aunque también se registró el primer inconveniente material debido a la gran acumulación de nieve, obligando a intensificar las medidas de prevención en toda la localidad.



El incidente más importante de la jornada tuvo lugar en un complejo deportivo de pádel situado sobre calle Chacabuco. La estructura del establecimiento no resistió el peso acumulado por la persistente caída de nieve y terminó colapsando, lo que provocó daños materiales de gran consideración en el predio.

El predio tuvo complicaciones con la nevada. Foto: Identidad Tomense.



Tras el derrumbe, dotaciones de Bomberos Voluntarios locales, operarios municipales y personal de la firma Protón SRL se instalaron en el lugar para realizar las tareas de asistencia y control.



Frente a la persistencia de condiciones meteorológicas adversas, las autoridades reiteraron la necesidad de extremar los cuidados, sugiriendo limitar la circulación vehicular y peatonal únicamente a casos de extrema urgencia debido a la escasa visibilidad, el hielo y las calles resbaladizas.

La acumulación de nieve complicó la estructura del complejo. Foto: Identidad Tomense.



Asimismo, recomendaron proteger especialmente a los adultos mayores, niños y personas con patologías de salud para evitar mayores complicaciones durante la contingencia climática.



Con datos de Identidad Tomense/Redacción.

