El Día del Maestro más triste: agasajo fingido, sueldos licuados y educación asfixiada

Se ríe de la gente. Si Poggi tuviera un interés genuino en los docentes, mínimamente tendría que haber dado dignidad a los salarios. Foto: ANSL.

Dice un conocido proverbio que “no hay medicina para el miedo”. Y ese aforismo se deja reflejar en los “manotazos de ahogado” del Gobierno provincial, que ante una efervescencia social cada vez más indignada frente a incontables injusticias y apatías, pretende salvar la gestión como sea.

Este viernes, a instancias del Día del Maestro, Claudio Poggi cargó toda la artillería mediática y focalizó sus andanzas en San Francisco del Monte de Oro, donde protagonizó diversas intervenciones institucionales para “agasajar” a los docentes.

De hecho, compartió un almuerzo con profesionales de la educación. Todo en un marco donde se resaltó la máxima del “Año de la Educación”, por el bicentenario de la fundación de la primera escuela de Domingo Faustino Sarmiento.

Ahora bien, lejos justamente de la visión de próceres como Sarmiento, que proyectó la educación más allá de su propia finitud y pensó en las generaciones que le sucedieron, a Poggi no se le cae una sola idea.

Papelón, ego y temor

La agenda mediática buscó tanto la aprobación social, que se olvidó siquiera honrar genuinamente a los docentes. Sí entregó algunos reconocimientos, pero todo estuvo enfocado en él mismo, como si su ego tuviera que alimentarse infrenablemente.

Quizá eso es otro síntoma del miedo, en vez de destacar la docencia se destacó lo gubernamental. Grosero error, especialmente en un contexto social tan delicado.

Alcanza con pensar que en el tan nombrado Año de la Educación (e incluso acumulando el devenir de toda la gestión), los logros fueron los siguientes: un curso de IA, algunas capacitaciones varias, alguna que otra escuela pintada, el Día del Maestro Rural y no mucho más. La educación está cada vez más complejizada en un escenario manejado por especialistas de escritorio que no tienen idea de las realidades áulicas.

Lo que sí es innegable el principal logro de su gestión: salarios absolutamente licuados, docentes explotados, profesionales perseguidos y un presente laboral deplorable.

En definitiva, el acto en San Francisco fue innecesario. No hubo nada por festejar. Pero el miedo es más fuerte.

Sin ideas, ninguna novedad

No es noticia que Poggi no tiene ideas. Su gestión ha sido la copia de su anterior gestión y el lavado de cara de iniciativas de otras gestiones ajenas a su lineamiento político. En definitiva, no ha hecho nada.

Pero la falta de creatividad parece siempre sorprender. En el encuentro en San Francisco del Monte de Oro, se emitió un video realizado con Inteligencia Artificial donde Sarmiento daba un mensaje. Una creatividad bárbara (ironía, por supuesto).

Tal es la novedad que el presidente, Javier Milei, publicó en sus redes un video donde dialoga con Sarmiento sobre cuestiones actuales. Una de dos: en su afán de ser ungido por Milei trató de imitar a su ídolo nacional, o simplemente, a las apuradas, trató de que haya “ingenio” y le salió todo al revés.

La gente, indignada

Las publicaciones en las redes sociales oficiales de la Agencia de Noticias estatal, no tardaron en recibir fuertes cuestionamientos. Y es que la hipocresía es indisimulable.

“No creo que un docente, un trabajador de la salud o el personal de seguridad estén contentos con sus sueldos. Fiestitas políticas”, comentó el usuario Francisco.

“Tanta fiesta, agasajo y ¿un aumento verdadero? Nada. Pagar como corresponde es reconocer la tarea docente y no quebrantar sus derechos es reconocer al maestro. Todo lo demás es circo, teatro”, manifestó Norma.

“¿Qué festejan? Tenemos sueldos bajísimos y condiciones de trabajo denigrantes”, apuntó Vanesa.

La voz de los gremios

Lejos de la fingida alegría gubernamental, los gremios reconocieron a los docentes no con palabras hechas, sino con el reflejo de una realidad que duele.

“Celebramos tu entrega, pero también alzamos la voz. Porque valorar la educación pública es exigir salarios dignos, condiciones laborales seguras y los recursos necesarios para que la inclusión sea una realidad en cada escuela”, apuntó UTEP.

“En este tiempo tan complejo, de ajustes y supresión de normas que sostenían el financiamiento educativo, lo único que salva a la escuela pública es la labor del docente. A todos los maestros, feliz día”, replicó AMET de una publicación del gremio a nivel nacional.

ATE reconoció a las maestras y maestros que “construyen una educación más justa y transformadora”, destacando que educar es “sembrar futuro, acompañar, enseñar y abrir caminos”.

En UDA indicaron que desde la educación pública “transformaron y construyeron mentes brillantes”. Felicitaron a los docentes que aportan a la sociedad “a pesar de las dificultades e impedimentos que hoy afectan sus tareas”.

“Es nuestro deseo que el valor del esfuerzo docente más temprano que tarde sea reconocido. A 138 años el fallecimiento del referente patrio, Domingo Faustino Sarmiento, recordamos que los únicos esenciales somos los docentes, sin nosotros no hay educación. Sin educación no hay futuro”, puntualizaron.