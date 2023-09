El Solar Histórico de Sarmiento fue el centro de los festejos por el Día del Maestro

El sol brilló a pleno en San Francisco del Monte de Oro, este lunes al realizarse en la localidad la celebración por el Día de Maestro. El punto de encuentro, como ya es tradición en San Luis, es el Solar Histórico que guarda la primera escuela que fundió Domingo Faustino Sarmiento. En este lugar se realizó el acto donde se realizó un reconocimiento a tres docentes jubilados por su entrega a la educación puntana.

La ceremonia inició con la entrada de la Banda Policial, dando luego paso a entonar nuestro Himno Nacional y en conmemoración al padre del aula, el himno a Sarmiento. También se realizó la ofrenda a Sarmiento, al conmemorarse 134 años de su fallecimiento y estuvo a cargo del intendente Jeremías Vivas; la ministra de Educación, Eugenia Cantaloube y el director de la Banda Policial, sargento primero Gustavo Reinoso.

“Los que hoy estamos acá y muchísimos más, sabemos que la única construcción del futuro real formal, lleno de esperanza, de sabiduría, es la educación”, sostuvo Cantaloube y agregó: “Estoy orgullosa de poder participar, de decirles feliz día, hay días tristes, días complejos, pero ver a los chicos a los ojos y verlos felices, saber que juntos podemos aprender y enseñar, eso nos llena de esperanza”.

El reconocimiento a los maestros jubilados estuvo a cargo del Concejo Deliberante de San Francisco del Monte de Oro y del Gobierno de San Luis. Santa Lucía Leyes, Carlos Sosa y Aníbal Romualdo Quiroga recibieron una Placa Conmemorativa por sus años de servicios a la educación de las chicas y chicos de San Luis.

“Estoy muy agradecido por este presente, no sabía que podía llegar a merecer esto, he trabajado en tres escuelas, la última fue en Pozo del Tala donde culminé mi carrera docente. Estoy muy agradecido en especial a la gente con la cual me tocó trabajar, con toda esa gente tan linda que la recuerdo con muchísimo cariño”, mencionó emocionado Carlos Sosa.

NTV / ANSL