"La docencia es una actividad política que requiere compromiso"

La Fundación Valduvieco es un lugar cálido donde jóvenes con discapacidad son acompañados para su desarrollo. Allí una señora de 60 años, ya jubilada, mantiene en pie su pasión devenida en profesión y los alfabetiza. Los abrazos son usuales en su aula y la enseñanza está llena de paciencia y respeto. Al entrar a la institución, si preguntan por Cristina Evangelista posiblemente les contesten que no la conocen, pero si consultan por "Tatá" con gusto les dirán que trabaja allí, donde sus estudiantes no le dicen seño o profe, sino que también la llaman por su apodo.

"Tatá" dedicó su vida a educar en la ruralidad, bajo la modalidad plurigrados. Al jubilarse no pudo soltar su profesión e inicialmente daba clases de lectura y escritura en su casa, de manera gratuita, para quien lo necesitara y este año le llegó la propuesta para alfabetizar a chicas y chicos con discapacidad. La vida la desafió de nuevo.

"La pandemia nos descolocó a todos y creo que los docentes hicieron lo que más se pudo hacer, pero ese deseo de llegar a todos no fue tan así, no se obtuvieron los mismos resultados. Pensaba en mis chicos del campo y en la poca conectividad, pero también pensaba en los chicos de la ciudad que no tenían una computadora, acceso a internet o había un teléfono para cinco hermanos. Tenía un pizarrón y puse un cartel en la puerta de mi casa que decía que enseñaba a leer y escribir gratis. Los padres querían pagarme o darme algo a cambio, pero solo juntábamos plata para las fotocopias", contó "Tatá".

Según indicó, el año pasado alfabetizó a 27 niños de La Ribera, en Villa Mercedes. "Tengo el honor de decir que los chicos aprendieron y salieron adelante", dijo.

Esas clases particulares continúan mientras alfabetiza en la fundación. Ella cuenta que trabajar con jóvenes con discapacidad empezó siendo un desafío y se convirtió en "un amor muy fuerte".

"Tuve que volver sobre mis propios pasos a reflexionar mi propia práctica para diseñar un plan de alfabetización para chicos jóvenes que sirviera para la vida. Considero que leer y escribir es un derecho y al derecho cuando no alcance hay que estirarlo como manta para que tape a todos. Pensamos el plan y lo reflexionamos constantemente con la psicopedagoga que me acompaña, Roxana", contó.

"Tatá" tiene muy presente el sentido patriótico que tiene la educación, por eso dice que hay que devolver ese granito de arena que se recibe de la educación pública. "Llega el tiempo en el que si creés en el valor de la comunidad, si creés que la historia la construimos entre todos, tenés que devolver también ese grano de arena y yo lo estoy poniendo acá. Siento que tengo la posibilidad de hacerlo todavía, ya me dolerán más los huesos y tendré que quedarme más quieta", contó entre risas.

Su paso por la ruralidad la marcó para siempre, de hecho todavía extraña trabajar allí. Empezó enseñando en un hogar escuela con internado y después en la Escuela Nº 35 "Granadero Basilio Bustos", ubicada en el paraje Río V, que fue su segundo hogar. La institución está ubicada a 32 kilómetros al sureste de Villa Mercedes.

"Trabajé en un hogar escuela con chicos de sobreedad para el grado que correspondía, justamente no querían estar en la escuela, querían estar en el campo. Ese desafío a mí me pareció alucinante porque tenía que convertir el hecho educativo en algo que sea atractivo para ellos, que se justifique esa tristeza, esa añoranza. Siempre me preocupé en ser extremadamente respetuosa de lo que significa la territorialidad, hasta de respetarles esa lengua materna con la que los chicos llegan a la escuela, que es la manera en la que ellos aprenden a definir el mundo", explicó.

Los años de experiencia en la docencia y su amor por la literatura le dieron una sabiduría que comparte.

"Más allá de que soy una enamorada de la docencia, no la romantizo. Nunca asocié la docencia con la maternidad, porque siempre me gustó profesionalizar lo que uno hace y así sos mucho más de lo que se imaginan de una mujer con un guardapolvo blanco porque tenés que sortear un montón de cosas según el ambiente e incluso tu palabra vale oro. Hasta hay una conducta de vida que se espera de uno porque justamente hay ambientes donde la opinión de uno pesa y lo que dice la maestra vale. Cuando hablo con las chicas que están estudiando, les digo que no romanticen, somos trabajadores de una actividad política", reflexionó.

"Tatá" vivió su adolescencia en la década de los 80 y el contexto histórico marcó su filosofía de vida. "Tenía la convicción de que la revolución se hacía desde la educación, lo creí desde siempre y lo sigo creyendo. Desde muy jovencita me enamoré de la educación popular, defendí a rajatabla el derecho a la educación y me puse esa camiseta en 1982 y, con mugre y todo, creo que la llevo puesta", dijo.

En esta línea, "Tatá" expresó: "Hay una concepción que viene de tantas dictaduras vividas en Argentina en la que se interpreta al maestro como un laburante; entonces, si se trata de una vocación, por qué van a reclamar un mejor sueldo o condiciones laborales. Cuando uno reclama está defendiendo el derecho del trabajador y a la educación", manifestó.

"Tatá" resalta el compromiso que deben tener los docentes al tratarse de una actividad política, como ella define a la profesión. A los jóvenes les aconseja que no dejen que les arrebaten los sueños.