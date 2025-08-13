Susto en la noche: golpeó contra un guardarrail y volcó

En plena zona rural y en medio de la noche, un hombre perdió el control del vehículo que conducía y tras impactar contra un guardarrail volcó sobre la banquina. Como consecuencia de los daños, el automovilista quedó atrapado y a los minutos, por sus propios medios, pudo salir a través de la luneta trasera.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 del martes en la ruta provincial 30, a aproximadamente un kilómetro del empalme con ruta provincial 20 en la zona de Cuatro Esquinas, en el Departamento Pringles.



La información oficial indica que el hombre de 31 años (con domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires) era el conductor del Volkswagen Gol Trend y que en una curva -por razones que se tratan de establecer- se despistó.



Después, los Bomberos Voluntarios de El Volcán se encargaron de destrabar las puertas laterales del auto y el personal del Sempro se ocupó de llevar al accidentado al Hospital “Dr. Juan Gregorio Vivas”, de Juana Koslay, para darle atención médica más compleja.