  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Miércoles 13 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Miércoles 13 de Agosto de 2025

EN VIVO

Otro accidente

Susto en la noche: golpeó contra un guardarrail y volcó

El conductor quedó atrapado en el interior del rodado, hasta que pudo salir por sus propios medios, por la luneta del coche. 

Por redacción
| Hace 3 horas

En plena zona rural y en medio de la noche, un hombre perdió el control del vehículo que conducía y tras impactar contra un guardarrail volcó sobre la banquina. Como consecuencia de los daños, el automovilista quedó atrapado y a los minutos, por sus propios medios, pudo salir a través de la luneta trasera.

 

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 del martes en la ruta provincial 30, a aproximadamente un kilómetro del empalme con ruta provincial 20 en la zona de Cuatro Esquinas, en el Departamento Pringles.

 


La información oficial indica que el hombre de 31 años (con domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires) era el conductor del Volkswagen Gol Trend y que en una curva -por razones que se tratan de establecer- se despistó.

 


Después, los Bomberos Voluntarios de El Volcán se encargaron de destrabar las puertas laterales del auto y el personal del Sempro se ocupó de llevar al accidentado al Hospital “Dr. Juan Gregorio Vivas”, de Juana Koslay, para darle atención médica más compleja.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo