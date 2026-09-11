Familiares de policías en el caso Magalí Morales buscaron a Poggi en un acto oficial

La visita institucional del gobernador Claudio Poggi a Santa Rosa del Conlara dejó un fuerte momento de incomodidad cuando familiares de los policías imputados por la muerte de Florencia Magalí Morales aprovecharon la ocasión para plantearle sus reclamos de justicia de manera directa. Aunque el mandatario mantuvo cierto decoro, su rostro dejó en evidencia el disgusto ante un tema que la administración provincial esquiva. No se lo vio con la misma soltura que cuando graba videos para TikTok.

La familia, que desde hace mucho tiempo encabeza bocinazos, concentraciones y marchas, sostiene que los efectivos Heraldo, Marcos, Eugenia y Johana están siendo abordados injustamente.

Insisten en que las pericias nunca respaldaron la hipótesis de tortura o femicidio en este caso que se remonta a abril de 2020, cuando Morales apareció sin vida en una celda de la Comisaría N° 25 de Merlo tras ser demorada por violar el aislamiento estricto de la pandemia.

La "escucha oficial" tuvo que ser forzada ante las cámaras, ya que las vías formales de comunicación con el Ejecutivo suelen permanecer cerradas, obligando a los allegados a interceptar al gobernador en sus actos públicos.

Ante el planteo sobre el impacto y sufrimiento que atraviesan por el avance de la causa judicial, la respuesta oficial se tradujo en una promesa: la próxima semana se comunicarán desde el Ejecutivo para coordinar una fecha de audiencia formal.