Susto y explosión por la caída de un rayo

La tormenta eléctrica del jueves a la tarde dejó un instante de incertidumbre en los vecinos de El Morro por la caída de un rayo en una antena domiciliaria de internet que ocasionó importantes daños en los aparatos y conexiones de esa vivienda.

El atronador ruido fue tal que algunos habitantes de la zona creyeron que el estruendo se debió a la explosión de algún transformador o de otro artefacto de grandes dimensiones.

"La tormenta fue muy electrica, se escucharon fuertes truenos", insistió un vecino, en tanto que otro añadió que llovió con granizo. "Como se comunicó el alerta amarilla muchos tomaron precauciones, aunque por la fuerte descarga eléctrica saltaron muchas llaves térmicas".