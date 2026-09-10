Crisis en Polimer: trabajadores reclaman sueldos adeudados y denuncian desmanejos

La empresa Polimer (Polímeros San Luis) atraviesa una severa crisis económica y laboral que contrasta con la inauguración de su nueva planta en el Parque Industrial Sur en mayo de 2025. El personal se encuentra en pie de conflicto por el atraso en el pago de los sueldos, una situación que se arrastra desde enero.

Así lo confirmó Daniel Espinoza, secretario general del gremio de los plásticos de Villa Mercedes. “La situación de Polimer es una empresa que ya viene bastante con problemas, es una empresa bastante problemática. Yo hace un año y seis meses que estoy como secretario general y es complicado conocer a los titulares. Ya tuve la posibilidad de hablar personalmente con él, hemos mandado notificaciones para que se empiece a aclarar la situación de los pagos de los trabajadores”, expresó.

Espinoza detalló que la irregularidad es total: sueldos de enero sin pagar, escalas salariales desactualizadas y sin paritarias. “Los compañeros se presentan normalmente a trabajar, pero no tenemos ninguna notificación de los pagos. Hay versiones que dicen que llega la materia prima para la elaboración de los productos que ellos hacen, pero el dinero no aparece para los trabajadores”, agregó.

El gremio realizó una inspección y elevó el caso a Relaciones Laborales. Desde la empresa argumentaron estar en un procedimiento preventivo de crisis por falta de producción. “Nos comenta que la empresa está en un procedimiento de crisis, que no tiene producción. Pero nosotros cuando vamos a hacer las visitas cada mes, vemos las máquinas medio paradas, pero hay producción”, sostuvo el dirigente, quien también cuestionó el trato hostil hacia el personal por parte de la firma.

Espinoza advirtió que es una maniobra repetida de la empresa y confirmó que continuarán las acciones gremiales. Hasta el momento, los trabajadores no han parado la fábrica y continúan cumpliendo sus tareas diarias en medio de la incertidumbre, a la espera de que se cancele la deuda.

La problemática de Polimer se enmarca además en un proceso generalizado de contracción industrial en la provincia, que ya acumula una importante cantidad de puestos perdidos en el sector.