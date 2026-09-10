Robo, tiros y pánico en la puerta de una escuela: un herido

Un hombre fue baleado en la puerta de una escuela en la localidad bonaerense de El Palomar por delincuentes que, a bordo de dos autos, intentaron robarle a una docente.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la calle Santiago Brian al 900 cuando los alumnos ingresaban al colegio. De acuerdo a la primera información recabada, los ladrones intentaron robarle a los padres y allí le efectuaron tres disparos al sujeto.

El herido es un policía retirado que fue trasladado al hospital y estaría en terapia intensiva: "Siempre estuvo consciente", comentó la vecina que lo atendió.

La mujer, que se desempeña como enfermera, indicó que el ex agente policial le disparó a los delincuentes, un dato clave para los investigadores.

Una de las víctimas del robo habló con los medios de comunicación apostados en el lugar y contó la secuencia del horror: "Frenaron los autos, abrieron la puerta del mío y me apuntaron. Estaban todos armados".

"En ese momento bajó el policía retirado, empezaron los disparos, los ladrones se subieron a los autos y se fugaron. El hombre intentó correrlos, pero se cayó", sumó.

"No vi a alguno de los ladrones heridos, pero el efectivo que estaba consciente dijo 'le di a dos'", relató.

Un dato que genera preocupación es que hace poco había ocurrido un hecho similar: "Quince días atrás pasó lo mismo, pero en el horario de salida".

"Lamentablemente vivimos así. Mi hijo ya sabe que hay que subir rápido al auto porque sino vienen ladrones", manifestó.