Robaron un local gastronómico frente a la Plaza de los Niños, en pleno centro de La Punta

Un emprendimiento gastronómico ubicado frente a la Plaza de los Niños, en pleno centro de La Punta, fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes.

Según relató Viviana, integrante del local, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando al menos dos personas levantaron una de las rejas del frente y forzaron una ventana para ingresar.

Una vez adentro, los delincuentes se llevaron elementos esenciales para el trabajo diario: una computadora, una cortadora de fiambre, un microondas y numerosas bebidas, además de otros utensilios.

El comercio cuenta con sistema de cámaras de seguridad. De acuerdo al testimonio de la propietaria, los ladrones intentaron desconectarlas, pero de todas formas quedaron registradas capturas de pantalla que muestran parte de la secuencia del robo.

La denuncia ya fue radicada en la comisaría correspondiente y la familia que lleva adelante el emprendimiento solicita la colaboración de la comunidad para intentar recuperar los elementos sustraídos. Cualquier información puede ser aportada a la Policía o al propio local.

El hecho genera preocupación entre comerciantes de la zona céntrica, que en las últimas semanas vienen reclamando mayor presencia policial durante la madrugada.