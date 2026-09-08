Alerta ambiental: apuntan un “basural a cielo abierto” en una plaza de San Luis
Vecinos reclaman por la acumulación diaria de residuos y escombros, advirtiendo sobre un impacto ecológico y el uso del espacio como "depósito".
La plaza San Luis Rey —también conocida como Cristo Rey y ubicada en la zona posterior a la iglesia, llegando por la rotonda Torrontegui hacia la avenida Cristo Rey— se encuentra sumida en un estado de total abandono y desidia.
Lo que debería ser un espacio verde de recreación se ha transformado, según denuncian los vecinos, en un verdadero basural a cielo abierto.
De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, el lugar es utilizado de manera cotidiana por la Municipalidad como un centro de acopio transitorio: camiones y palas mecánicas llegan diariamente para descargar y manipular residuos y escombros provenientes de distintos puntos de la ciudad, antes de ser trasladados a otro “destino incierto”.
Esta dinámica operativa, sumada al movimiento constante de maquinaria que desde hace meses viene bajando y socavando el terreno lindante a las canchas de fútbol, genera un panorama que preocupa.
Los residentes aseguran que la situación empeoró notablemente luego de que sacaran al personal del plan de inclusión y remarcan que conviven a diario con la mugre.
Con los días ventosos, el impacto ambiental se vuelve insostenible, dispersando la suciedad por todo el vecindario y convirtiendo la zona en una auténtica bomba ecológica.
Ante este escenario, exigen respuestas urgentes a las autoridades para frenar el deterioro del lugar y erradicar definitivamente el depósito de basura.
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