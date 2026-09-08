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Vecinos preocupados

Alerta ambiental: apuntan un “basural a cielo abierto” en una plaza de San Luis

Vecinos reclaman por la acumulación diaria de residuos y escombros, advirtiendo sobre un impacto ecológico y el uso del espacio como "depósito". 

Por redacción
| Hace 1 hora
Una "postal" que duele. Así está la plaza San Luis Rey, también conocida por algunos como Cristo Rey (por la avenida donde se ubica). Foto: gentileza.

La plaza San Luis Rey —también conocida como Cristo Rey y ubicada en la zona posterior a la iglesia, llegando por la rotonda Torrontegui hacia la avenida Cristo Rey— se encuentra sumida en un estado de total abandono y desidia.

 

 

Lo que debería ser un espacio verde de recreación se ha transformado, según denuncian los vecinos, en un verdadero basural a cielo abierto.

 

 

La basura se acumula en grandes cantidades. Los días de viento, son terribles para los vecinos. Foto: gentileza. 

 

 

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, el lugar es utilizado de manera cotidiana por la Municipalidad como un centro de acopio transitorio: camiones y palas mecánicas llegan diariamente para descargar y manipular residuos y escombros provenientes de distintos puntos de la ciudad, antes de ser trasladados a otro “destino incierto”.

 

 

Esta dinámica operativa, sumada al movimiento constante de maquinaria que desde hace meses viene bajando y socavando el terreno lindante a las canchas de fútbol, genera un panorama que preocupa.

 

 

En lo alto, la figura de San Luis Rey. Pero lejos de destacar, resalta la basura que cubre el predio. Foto: gentileza.

 

 

Los residentes aseguran que la situación empeoró notablemente luego de que sacaran al personal del plan de inclusión y remarcan que conviven a diario con la mugre.

 

 

Con los días ventosos, el impacto ambiental se vuelve insostenible, dispersando la suciedad por todo el vecindario y convirtiendo la zona en una auténtica bomba ecológica.

 

 

Ante este escenario, exigen respuestas urgentes a las autoridades para frenar el deterioro del lugar y erradicar definitivamente el depósito de basura.

 

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