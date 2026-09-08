Alerta ambiental: apuntan un “basural a cielo abierto” en una plaza de San Luis

Una "postal" que duele. Así está la plaza San Luis Rey, también conocida por algunos como Cristo Rey (por la avenida donde se ubica). Foto: gentileza.

La plaza San Luis Rey —también conocida como Cristo Rey y ubicada en la zona posterior a la iglesia, llegando por la rotonda Torrontegui hacia la avenida Cristo Rey— se encuentra sumida en un estado de total abandono y desidia.

Lo que debería ser un espacio verde de recreación se ha transformado, según denuncian los vecinos, en un verdadero basural a cielo abierto.

La basura se acumula en grandes cantidades. Los días de viento, son terribles para los vecinos. Foto: gentileza.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, el lugar es utilizado de manera cotidiana por la Municipalidad como un centro de acopio transitorio: camiones y palas mecánicas llegan diariamente para descargar y manipular residuos y escombros provenientes de distintos puntos de la ciudad, antes de ser trasladados a otro “destino incierto”.

Esta dinámica operativa, sumada al movimiento constante de maquinaria que desde hace meses viene bajando y socavando el terreno lindante a las canchas de fútbol, genera un panorama que preocupa.

En lo alto, la figura de San Luis Rey. Pero lejos de destacar, resalta la basura que cubre el predio. Foto: gentileza.

Los residentes aseguran que la situación empeoró notablemente luego de que sacaran al personal del plan de inclusión y remarcan que conviven a diario con la mugre.

Con los días ventosos, el impacto ambiental se vuelve insostenible, dispersando la suciedad por todo el vecindario y convirtiendo la zona en una auténtica bomba ecológica.

Ante este escenario, exigen respuestas urgentes a las autoridades para frenar el deterioro del lugar y erradicar definitivamente el depósito de basura.