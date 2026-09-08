Protestas por despidos y salarios atrasados en una empresa

La situación laboral en las empresas de la provincia vive día a día una precariedad inusitada que ahora se vio reflejada en Deltacom, una empresa, en calle 25 de mayo al 400, cerca del Parque Industrial Norte.

Allí, el martes 9 de septiembre hubo por la mañana una manifestación en donde se reclamó por los despidos recientes y se exigió el pago de sueldos adeudados. El panorama laboral se agravó en la empresa y un grupo de trabajadores y sindicalistas protestaron en la puerta.

La firma que se dedica a la recolección de residuos industriales y desechos peligrosos ya despidió la mitad de su dotación de obreros y adeuda parte de los salarios, según denunciaron los propios trabajadores.