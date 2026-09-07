San Luis, entre las cuatro provincias con más fondos para obra: sus rutas están destruidas

La ruta 7, en un estado absolutamente deplorable. Foto: captura de video.

Entre enero y julio, Nación giró $0,5 billones a las provincias, un 52% menos que en 2025. El 70% se concentró en Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, todas con gobernadores dialoguistas. Pese a eso, circular por la red vial puntana es un riesgo: RN 7, Autopista Santos Ortiz, RN 146 y RP 20 presentan pozos, desniveles y falta de señalización por la caída de la inversión en mantenimiento.

El Gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste en la obra pública, pero la distribución de los pocos fondos que giró no fue pareja. Y San Luis quedó del lado de los beneficiados, no de los perjudicados.

Según el informe de la consultora LCG en base a datos de la Secretaría de Hacienda, entre enero y julio de 2026 Nación transfirió $0,5 billones a las provincias para obras en concepto de transferencias de capital.

Es un 52% menos en términos reales frente al mismo periodo de 2025. La clave es la concentración: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de esas transferencias.

El propio reporte señala que son provincias con gobernadores aliados o en posición negociadora con la Casa Rosada. En contraste, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía.

Este dato desmiente el discurso instalado desde Terrazas del Portezuelo de que San Luis fue la provincia más afectada por la caída del gasto en rutas nacionales durante la gestión Milei. No lo fue. San Luis fue, junto a Catamarca y Salta, una de las únicas seis provincias que recibió más recursos que en 2025.

Ahora bien, ¿a dónde fue esa plata? A las rutas, no. El informe es claro al distinguir dos formas de financiamiento:

Transferencias de capital a provincias: en el caso de San Luis, fueron para proyectos de Vivienda y Urbanismo, mientras que en Catamarca y Salta fueron para agua potable y en Tucumán para transporte de energía.

Obra ejecutada de manera directa por Nación: que también se desplomó un 38% real. Ahí se incluye el mantenimiento de rutas nacionales. Ese rubro, que es el que más le duele a San Luis, registró una baja real interanual del 28% y Transporte concentró el 43% de lo poco que se ejecutó.

Y ahí se explica el deterioro que hoy sufre el puntano cada vez que sale a la ruta. Circular por la red vial de la provincia se convirtió en un riesgo constante:

Ruta Nacional 7, tramo San Luis - Villa Mercedes: calzadas rotas, ahuellamiento y un alto nivel de inseguridad vial por el tránsito pesado.

Autopista de las Serranías Puntanas y Autopista Santos Ortiz: pozos profundos y desniveles peligrosos entre carriles y banquinas.

Ruta Provincial 20 y Ruta Nacional 146: baches, falta de señalización adecuada y demarcación borrada en varios sectores.

El paso del tiempo y el tránsito pesado desgastaron el pavimento sin reparaciones rápidas. Si bien Vialidad Nacional y el gobierno provincial comenzaron algunas tareas de bacheo y reconstrucción en corredores como las Serranías Puntanas, los usuarios reclaman que son insuficientes.

El dato es contundente: el gasto de capital pasó de representar el 7,5% del gasto primario entre 2021 y 2023 a solo el 2,5% en los últimos dos años, y equivale hoy a apenas el 0,4% del PBI. San Luis recibió fondos.