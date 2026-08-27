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Parque Industrial Norte

Advierten grave impacto ambiental por la planta municipal de asfalto

Apuntan la falta de filtros y medidas de protección en la instalación. Hay preocupación por la emisión de residuos que afectan el entorno e interferirían en los procesos de empresas aledañas.

Por redacción
| Hace 18 horas
Preocupa la emisión de gases en la planta. Foto: gentileza.

En San Luis, la presencia y operatividad de la planta de asfalto perteneciente a la Municipalidad ha encendido las alarmas. Ubicada en pleno Parque Industrial Norte, la instalación opera en una zona considerada inapropiada para este tipo de actividad de alto impacto, careciendo –según apuntan-de los filtros necesarios y de sistemas de contención claves.

 

 

De acuerdo a lo que manifestó un lector de El Diario de la República, la constante emisión de partículas y residuos sin tratar estaría provocando un deterioro directo en el entorno natural de la zona.

 

 

Hay alerta por la contaminación en la zona. Foto: gentileza. 

 

 

Esta situación, en principio, genera un desastre ambiental que no solo perjudica la vegetación y la calidad del aire del predio, sino que también pondría en riesgo los estándares de higiene y seguridad de los establecimientos vecinos.

 

 

La preocupación se acentúa entre las industrias aledañas —entre ellas, firmas dedicadas a la elaboración de productos de cuidado personal y artículos de consumo masivo—, cuyos procesos productivos requieren ambientes estrictamente controlados y libres de contaminantes volátiles.

 

 

A pesar de contar con señalamientos por irregularidades y contaminación continua, la planta seguiría funcionando sin las adecuaciones técnicas óptimas.

 

 

Las imágenes compartidas por la fuente que dialogó con este medio, grafican visualmente la preponderancia del drama.

 

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