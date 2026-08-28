Durmieron en la calle tras un desalojo y piden ayuda del Gobierno

A la intemperie, bajo el frío de la madrugada y la mirada de la luna eclipsada, una familia pasó la noche tras ser desalojada de su vivienda, donde residía hace 14 años. Desesperados, pidieron alguna ayuda del Gobierno y agradecieron las múltiples colaboraciones de la gente, que pasó por el lugar para dejarles algo para comer.

Así es el duro presente de una familia que pasó la madrugada del viernes durmiendo (“aunque muy poco”) en la vereda de la casa que alquilaban, en Tomás Jofré a metros de Lafinur, en la ciudad de San Luis. “Queremos un techo para dormir y criar a nuestros hijos. Queremos la ayuda de nuestros gobernantes, para eso los votamos, para que nos ayuden en situaciones como esta”, dijo Laura Gelves, de 45 años.

Su esposo es Walter Alcaraz, puntano de 43 años y trabajador de changas con las que vive la familia, que está muy dolido porque dice que quienes reciben ayuda son de otras provincias y a los nacidos aquí los tienen olvidados. Tienen cuatro hijos de 5, 7, 16 y 19 años.

“Esperamos que alguien se apiade de nosotros”, dijo Laura, quien contó que necesita “un techo para mis hijos y trabajo para mí”. Los dos nenes más chicos pasaron la noche en la casa de una vecina, para evitar el frío de la madrugada.

“Mucha gente se solidarizó con nosotros, como esa vecina. Vino gente de muy lejos a traernos un café o algo para comer”, sostuvo la mujer, quien informó que fue desalojada por el dueño de la vivienda y por orden de la Justicia. Ahora, el local será demolido para hacer una nueva construcción.

Gelves dijo que en la situación laboral en la que se encuentra ella y su marido no pueden afrontar los gastos de un alquiler y que fue muchas veces a la Secretaría de Vivienda a dar a conocer su dramática situación. Le dijeron que tienen que esperar el sorteo y someterse a las reglas establecidas por el Gobierno.

“Lo poco que ganamos –agregó- es para sobrevivir. Hace mucho tiempo que pedimos una solución”.