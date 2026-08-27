Héctor Casas: “Ella fue a decir cosas que no tienen nada que ver, miente totalmente”

Casas aseguró que tiene pruebas de que él también sufrió agresiones. Sin embargo, desestimó concretar algún tipo de denuncia o contramedida judicial. Imagen ilustrativa. Foto generada con IA.

Luego de que Noelia Alejandra Gil (44) radicara una denuncia por violencia física, psicológica y amenazas de muerte contra su pareja en la Comisaría Distrito 35° de Luján, Héctor Ramón Casas rompió el silencio.

En diálogo con El Diario de la República, el hombre negó rotundamente las agresiones que se le imputan y sostuvo que la versión presentada por la mujer no refleja la realidad de los hechos. “Ella fue a decir cosas que nada que ver. Miente totalmente”, aseveró.

Casas remarcó que las discusiones verbales existieron dentro de la convivencia, pero rechazó haber ejercido violencia física contra ella. “Como pareja hemos discutido y nos hemos dicho muchas cosas feas, pero agresiones... nada que ver. Nadie sabe lo que pasa dentro de cuatro paredes”, expresó.

Además, aseguró que él también sufrió agresiones durante el conflicto: “Yo fui agredido por ella también, rasguñado, escupido. Fui al hospital y están los exámenes que constatan los rasguños y las agresiones físicas y verbales de ella”.

En su descargo, el acusado indicó que en la dependencia policial de Luján figuran las actuaciones de ambas partes y que existe una orden de restricción recíproca.

“Averigüe en la comisaría, están todos los descargos. Ella pone que se tuvo que ir por su integridad, pero fui yo el partícipe que pidió que la sacaran y solicité una orden de alejamiento”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la relación se había vuelto «un caos insostenible» en el último tiempo.

Finalmente, Casas enfatizó que su principal motivación para hablar es el bienestar de su familia y el impacto público de la acusación en la localidad.

“No me importa el trabajo ni lo que diga la gente socialmente; lo que me pone triste y me duele son mis cinco hijos. Yo estuve 22 años casado y jamás le levanté la mano a mi ex ni a mis hijos. Solo quiero aclarar las cosas para que ellos no sufran”, concluyó.

Si estás sufriendo violencia de género, llamá al 144.