Revés para la Fiscalía en el caso Cerhu: liberaron a la madre del principal acusado

La causa por el violento episodio ocurrido en la clínica Cerhu sumó un giro judicial. El Tribunal de Impugnaciones N° 2 ordenó la libertad de Gladys Galván Medero, de 62 años, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener su prisión preventiva.

La mujer había sido enviada al Servicio Penitenciario junto con su hijo, Abel Alberto Torres, de 28 años, quien continuará detenido y está acusado, entre otros delitos, de homicidio en grado de tentativa por el ataque con un arma blanca contra Tiziano Monsalva, ocurrido el pasado 9 de agosto dentro del establecimiento médico.

La decisión fue adoptada por los jueces Ariel Parrillis, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur, quienes hicieron lugar al planteo de la defensa de Galván Medero y reemplazaron la prisión preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

La imputada no podrá salir de la provincia de San Luis, deberá presentarse a firmar entre el 1 y el 10 de cada mes y tendrá prohibido acercarse o mantener contacto con Yanina Quinteros y su nieto. Las restricciones regirán durante cuatro meses.

El Tribunal separó su situación de la de su hijo

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la diferenciación entre las conductas atribuidas a Galván Medero y las imputadas a Torres.

Durante la audiencia, los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio cuestionaron que la Fiscalía hubiera realizado una valoración conjunta de ambos acusados al momento de fundamentar los riesgos procesales.

El Tribunal coincidió parcialmente con esa postura y entendió que se había producido una suerte de extensión hacia Galván Medero de circunstancias vinculadas principalmente con la conducta de su hijo.

Los magistrados también consideraron que no estaba acreditado concretamente que la mujer pudiera amedrentar testigos, influir sobre las personas que todavía deben declarar o entorpecer la investigación.

Además, valoraron que cuenta con arraigo, actividad laboral y contención familiar, y recordaron que la libertad durante el proceso constituye la regla mientras que la prisión preventiva debe estar sustentada en riesgos procesales concretos.

La Fiscalía quería que siguiera detenida

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli había solicitado mantener la prisión preventiva.

La representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que no advertía peligro de fuga, debido a que Galván Medero se presentó ante la Justicia, pero sostuvo que persistía el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de influir sobre víctimas o futuros testigos.

También argumentó que anteriormente se habían dispuesto medidas menos gravosas que, según la acusación, no fueron respetadas.

Esos fundamentos, sin embargo, no resultaron suficientes para el Tribunal de Impugnaciones.

Torres seguirá preso

La decisión no modifica la situación de Abel Alberto Torres, señalado por la Fiscalía como protagonista central del episodio más grave investigado.

Según la acusación, el 9 de agosto Torres y su madre ingresaron a la clínica Cerhu y se dirigieron hasta una habitación donde se encontraba internado el hijo del acusado junto a su madre.

En ese contexto se produjo una serie de incidentes que terminó con Tiziano Monsalva herido con un elemento cortopunzante en la zona subcostal izquierda. La víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Ramón Carrillo.

Torres está imputado por incumplimiento de una orden judicial, daños, amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, hurto simple en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y homicidio en grado de tentativa.

Galván Medero, en cambio, enfrenta cargos por incumplimiento de una orden judicial, daños, amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y hurto simple en grado de tentativa.

La investigación comprende además otros episodios ocurridos desde octubre de 2025, vinculados con presuntos incumplimientos de restricciones judiciales, amenazas y hechos de violencia.

Ahora, mientras Torres continuará detenido, Galván Medero afrontará el resto de la investigación en libertad, aunque bajo las restricciones fijadas por el Tribunal durante los próximos cuatro meses.