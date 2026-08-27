Polémica en redes: venden por $200.000 una bicicleta nueva del Plan TuBi

Una publicación en la red social Facebook encendió la polémica entre vecinos. En un grupo barrial de compra-venta, una usuaria ofreció a la venta una bicicleta a estrenar bajo el encabezado "VENDO BICI NUEVA" y fijando un precio de $200.000.

El rodado en cuestión pertenece al programa estatal "San Luis, Mi Provincia en Bicicleta" (Plan TuBi), la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para acompañar la trayectoria escolar de los estudiantes puntanos.

Una de las últimas publicaciones en redes, con el logo modificado. Foto: redes sociales.

La propuesta del Ejecutivo, relanzada por el gobernador Claudio Poggi, es “vendida” como una destacada política pública de transporte sustentable y apoyo a la educación, pero en los hechos se trata de un despilfarro insulso, sospechado de sobreprecios y con claros indicios de fracaso: así como las entregan, luego las venden.

Las unidades del modelo 2026 cuentan con un equipamiento específico: rodado 29, frenos a disco, suspensión delantera con bloqueo, parrilla trasera, luces LED recargables por USB y un código QR de trazabilidad laqueado directamente sobre el cuadro. Lejos de representar algo de utilidad para los estudiantes, terminan en publicaciones de compra-venta. La prueba más concreta de que se trata una iniciativa vetusta.

La comercialización del vehículo en plataformas digitales reabre la discusión sobre el destino de los recursos y bienes entregados por el Estado, así como la falta de controles sobre la reventa de unidades que son otorgadas para uso personal e intransferible de los alumnos beneficiarios. La oferta continúa sumando repercusiones y comentarios disímiles entre los usuarios del grupo.